Gobernador urge al Congreso retomar diálogo por Presupuesto 2026

Con la nueva Ley de Educación como eje, el gobernador Samuel García reiteró su llamado al Congreso de Nuevo León para retomar el diálogo y avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026.

Durante un evento en el que se formalizó la legislación educativa antes de su publicación en el Periódico Oficial, el mandatario estatal aseguró que existen condiciones favorables para destrabar el Paquete Fiscal.

Gobierno estatal pide retomar diálogo presupuestal

En presencia de la presidenta del Poder Legislativo, la panista Itzel Castillo, y de la diputada del PRD Perla Villarreal, el gobernador insistió en la necesidad de retomar las mesas de trabajo.

"Aprovecho este ánimo, este entusiasmo, para pedir al Congreso a que se retomen las pláticas del Presupuesto. No hay ningún obstáculo ni impedimento para volvernos a sentar, estudiar perfectamente qué requiere Nuevo León, y si sacamos un presupuesto más fácil va a ser que se aplique esta nueva Ley a la brevedad".

Diputada llama a construir consensos

Previo a la intervención del Ejecutivo, la diputada Perla Villarreal, quien también preside la Comisión de Educación, manifestó la importancia de alcanzar acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

"Me hubiera gustado que saliera por mayoría (la nueva Ley), pero no fue así", lamentó, "sé que de ahora en adelante vamos a trabajar para que todos vayamos en el mismo camino y podamos realmente comprometernos tanto el Congreso como el Gobierno del Estado, y que esta vez cumpla porque ese es el primer paso, gobernador".





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