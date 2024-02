Va Zambrano contra Miguel por demolición de Torres Ysabella

Ante la revocación de permisos de Torres Ysabella y la demolición de una rampa de acceso al desarrollo, la empresa Inmobiliaria ZDEC, propiedad de Federico Othón Zambrano Salas, conocido como “Pico” Zambrano, llevará ante un juez al alcalde sampetrino, Miguel Treviño, y los integrantes de su cabildo.

Luego de considerar como ilegal la resolución del ayuntamiento de San Pedro de revocarle los permisos al proyecto inmobiliario, el empresario aseguró a El Horizonte que llevará el caso ante los tribunales y que le exigirá a los responsables el pago del proyecto, que asciende a $3,500 millones de pesos.

“Hacen una junta extraordinaria para quitarme los permisos, ¿pues cómo?, tienes que hacer un procedimiento, es totalmente ilegal, y la otra es que tenemos una suspensión de amparo por parte de un juez para que no se toque nada y estos ya se pusieron a demoler. Van a pagar las consecuencias muy caras.

“Vamos a ir en contra de la resolución y en contra de la gente que autorizó esto arbitrariamente, no está siendo piso parejo. Se quieren ir en contra de Mauricio Fernández, que él dio una de las autorizaciones para este edificio, pero a mí me embarran de pasadita”, puntualizó Zambrano.

El empresario subrayó que “La pura revocada de los permisos es un proyecto de $3,500 millones de pesos ¿Cuánto va a ser el daño?, pues no sé, yo voy a pedir todo, si están quitando los permisos de un proyecto que a todas luces lo están haciendo ilegalmente, pues bueno que lo decida un juez y ya veremos”.

Además, remarcó que quienes van a pagar todo esto, son los sampetrinos “por todas las burradas que está haciendo este muchacho Miguel Treviño”.

Ellos, recalcó, “están quitando el permiso sin ningún juez, pues lo que ellos (el alcalde y los integrantes del cabildo de San Pedro), deberán pagar los daños y perjuicios”.

Zambrano señaló que la sesión de cabildo del viernes, en la que se le revocaron los permisos a Torres Ysabella, se hizo en lo oscurito, ya que ni siquiera pasaron por Internet la junta.

También indicó que el municipio no le ha notificado nada.

“Qué extraño que la misma autoridad quite el permiso que ellos mismos dieron, eso es completamente ilegal, lo que ya intentaron hacer por muchos años, no han ganado ninguna instancia legal, incluso el juicio de lesividad que quisieron hacer ya lo perdieron”, enfatizó.

Sobre cuantos clientes se vieron afectados con esta situación, pues el proyecto está casi terminado, “Pico” Zambrano aseguró que ninguno, pues afirmó que no se realizó preventa.

“No hay ninguno (departamento) vendido, es un proyecto que no tiene ninguna venta, aquí no hay preventa, si no imagínate, ya tuviera a todos encima”, puntualizó.

Por último, el empresario señaló que el municipio demuele un acceso al desarrollo, el cual es una calle municipal que fue donada por él.

“Yo doné esa calle para yo poder accesar, si bien es cierto que es una calle municipal, claro que lo es, pero fue donada por un fin y esto lo están interpretando a como se les da su gana y están diciendo que en un área municipal estoy construyendo un acceso, pues sí, para eso se donó, así dice el permiso, dicen las verdades a medias”, indicó.

