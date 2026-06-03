Van contra agencias de viajes fantasma en Nuevo León 

Para tipificar el fraude en servicios turísticos y permitir que estos casos sean investigados de oficio por las autoridades, la diputada local de Morena, Brenda Velázquez, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.

Brenda Velázquez explicó que la propuesta surge ante el incremento de denuncias relacionadas con agencias que ofrecen paquetes vacacionales, hospedaje o transportación, reciben pagos anticipados y posteriormente incumplen los servicios contratados o desaparecen sin reembolsar el dinero a los clientes.

“Estamos hablando de esquemas que afectan simultáneamente a decenas de personas y generan pérdidas millonarias. La autoridad debe contar con herramientas para actuar con mayor rapidez y evitar que estos casos queden impunes”, señaló.

La reforma plantea crear el Artículo 386 Bis para equiparar al fraude la oferta o contratación de servicios turísticos sin capacidad real para prestarlos, así como el incumplimiento injustificado después de haber recibido pagos totales o parciales.

Además, se propone modificar el Artículo 408 del Código Penal para que el fraude turístico sea una excepción a los delitos que se persiguen a petición de parte; es decir, la Fiscalía podría investigarlo de oficio, sin depender de que cada víctima presente una denuncia.

Velázquez indicó que también se contempla la inhabilitación de los responsables para operar como prestadores de servicios turísticos y la aplicación de medidas contra las personas morales involucradas en este tipo de conductas.

“No podemos permitir que quienes juegan con el patrimonio de las familias sigan aprovechando vacíos legales. Esta reforma busca enviar un mensaje claro de que habrá consecuencias para quienes engañen a los consumidores”, agregó.

La legisladora local mencionó que durante el 2025 la Profeco registró 73 quejas contra proveedores de servicios turísticos en Nuevo León, mientras que en los primeros meses de 2026 se sumaron otros 22 casos, principalmente por incumplimientos, cancelaciones y negativas de devolución.

Aseguró, que de aprobarse, el fraude turístico se convertiría en uno de los pocos delitos patrimoniales que podrían perseguirse de oficio en Nuevo León, permitiendo una actuación más ágil de las autoridades frente a afectaciones masivas.

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