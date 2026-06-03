Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_03_at_3_02_36_PM_54f7bcc788
Nuevo León

Van contra agencias de viajes fantasma en Nuevo León 

La diputada Brenda Velázquez propuso tipificar el fraude en servicios turísticos para que se pueda investigar estos casos sin esperar denuncias individuales

  • 03
  • Junio
    2026

Para tipificar el fraude en servicios turísticos y permitir que estos casos sean investigados de oficio por las autoridades, la diputada local de Morena, Brenda Velázquez, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.

Brenda Velázquez explicó que la propuesta surge ante el incremento de denuncias relacionadas con agencias que ofrecen paquetes vacacionales, hospedaje o transportación, reciben pagos anticipados y posteriormente incumplen los servicios contratados o desaparecen sin reembolsar el dinero a los clientes.

“Estamos hablando de esquemas que afectan simultáneamente a decenas de personas y generan pérdidas millonarias. La autoridad debe contar con herramientas para actuar con mayor rapidez y evitar que estos casos queden impunes”, señaló. 

La reforma plantea crear el Artículo 386 Bis para equiparar al fraude la oferta o contratación de servicios turísticos sin capacidad real para prestarlos, así como el incumplimiento injustificado después de haber recibido pagos totales o parciales.

Además, se propone modificar el Artículo 408 del Código Penal para que el fraude turístico sea una excepción a los delitos que se persiguen a petición de parte; es decir, la Fiscalía podría investigarlo de oficio, sin depender de que cada víctima presente una denuncia.

Velázquez indicó que también se contempla la inhabilitación de los responsables para operar como prestadores de servicios turísticos y la aplicación de medidas contra las personas morales involucradas en este tipo de conductas.

“No podemos permitir que quienes juegan con el patrimonio de las familias sigan aprovechando vacíos legales. Esta reforma busca enviar un mensaje claro de que habrá consecuencias para quienes engañen a los consumidores”, agregó. 

La legisladora local mencionó que durante el 2025 la Profeco registró 73 quejas contra proveedores de servicios turísticos en Nuevo León, mientras que en los primeros meses de 2026 se sumaron otros 22 casos, principalmente por incumplimientos, cancelaciones y negativas de devolución.

Aseguró, que de aprobarse, el fraude turístico se convertiría en uno de los pocos delitos patrimoniales que podrían perseguirse de oficio en Nuevo León, permitiendo una actuación más ágil de las autoridades frente a afectaciones masivas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
Whats_App_Image_2026_06_03_at_2_12_12_PM_e392e714d7
Probióticos: los aliados de la salud intestinal
Whats_App_Image_2026_06_03_at_9_53_10_PM_1_98fd231957
Promueven amparos para salvar el Cerro de las Mitras
publicidad

Últimas Noticias

rusell_wilson_anuncia_retiro_para_dar_nueva_faceta_998ae457e4
Russell Wilson anuncia su retiro para darle un giro a su carrera
jefe_hezbola_rechaza_humillante_dialogo_con_israel_05802732c3
Jefe de Hezbolá rechaza 'humillante' diálogo con Israel
salud_actividades_mundial_e7b5cd491a
Impulsa Salud prevención con 3,000 actividades para Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
adajsdja_69d0288f88
Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros
inter_gusano_barrenador_honduras_3c42669cba
Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador
publicidad
×