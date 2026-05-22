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Nuevo León

Van por captura de representante legal de Proyectos 9, Manuel 'N'

Manuel 'N', representante legal de Proyectos 9 y colaborador del dueño de la inmobiliaria detenido por fraudes, enfrenta orden de aprehensión

  • 22
  • Mayo
    2026

Manuel “N”, identificado como representante legal de Proyectos 9 y colaborador cercano de José “N”, propietario de la desarrolladora y actualmente detenido por presuntos fraudes inmobiliarios millonarios, podría enfrentar el mismo destino judicial, luego de que se iniciara el proceso para ejecutar una orden de aprehensión en su contra. 

Aunque Manuel “N” sí compareció, de manera virtual, en la audiencia celebrada el pasado miércoles ante el Poder Judicial, a diferencia de José “N”, quien no se presentó, el juez de control le ordenó internamiento voluntario en un centro penitenciario como medida cautelar. 

Sin embargo, al no cumplir con dicha disposición hasta este día, se determinó proceder con una orden de captura. 

La información fue confirmada inicialmente el día de ayer y reiterada este viernes por el fiscal general de justicia del estado, Javier Flores. 

“Efectivamente, al administrador de Proyectos 9 se le había dado la instrucción por parte del juez a efecto de que se internara en el centro penitenciario, lo que no realizó y ello, como se estableció anteriormente, trae como consecuencia el gestionar, el juez de control, la orden de aprehensión”, explicó el fiscal. 

De acuerdo con las autoridades, se espera que en las próximas horas se concrete la detención de Manuel “N”, quien enfrenta señalamientos relacionados con los presuntos fraudes inmobiliarios atribuidos a la desarrolladora que ascienden a los $570 millones de pesos y las 200 víctimas.


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