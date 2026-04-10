Van por freno a estafas de agencias de viajes

Para “mandar a volar” a las agencias de viajes que defraudan a regios, cuyos casos se han vuelto cada vez más comunes, diputados locales de la Comisión de Turismo del Congreso de Nuevo León preparan una serie de reformas legales para prevenir y castigar con mayor severidad este delito.

Entre las medidas destacan mayores sanciones penales, permitir la venta de viajes solo a quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), así como la inhabilitación de por vida para quienes hayan sido sentenciados por fraude.

También se busca hacer obligatorio que las agencias cuenten con un seguro de reparación e indemnización del daño para proteger a los clientes afectados.

Caso Safe Travel sigue bajo investigación

Sobre el caso de “Safe Travel”, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que está acelerando las investigaciones contra los presuntos responsables.

Aunque la autoridad no confirmó si existen órdenes de aprehensión, afectados señalan que los implicados podrían encontrarse en Tamaulipas.

Fallas en regulación permiten fraudes

Actualmente, para operar, una agencia debe contar con registro en el RNT, alta en el SAT, contratos ante Profeco y, en su caso, registro ante la IATA si ofrece servicios internacionales.

Sin embargo, la diputada de Morena, Brenda Velázquez, advirtió que muchas agencias no cumplen con estos requisitos y aun así venden servicios, lo que facilita los fraudes.

Por ello, propondrá que la Secretaría de Turismo tenga un registro público accesible para que los ciudadanos puedan verificar fácilmente la legalidad de las agencias.

Buscan castigar fraudes masivos con mayor rigor

Velázquez también planteó que estos delitos dejen de considerarse como fraude común cuando involucren a múltiples víctimas.

“No es lo mismo engañar a una persona que afectar a decenas al mismo tiempo”, señaló.

Además, propuso implementar una garantía obligatoria mediante seguros o fianzas, así como:

Devolución obligatoria del dinero

Reparación del daño

Inhabilitación permanente de los responsables

de los responsables Agravantes si el fraude se comete en redes sociales

También buscará que Profeco publique una “lista negra” de agencias con más denuncias.

Crearán padrón estatal de agencias certificadas

El diputado Jesús Elizondo, presidente de la Comisión de Turismo, indicó que la nueva Ley de Turismo ya contempla la creación de un Directorio Estatal de Turismo.

Este instrumento permitirá identificar qué agencias están autorizadas y certificadas, y será difundido en plataformas oficiales y puntos turísticos.

“La Secretaría de Turismo va a tener la facultad de publicar este directorio para que la ciudadanía pueda verificar”, explicó.

Elizondo señaló que, aunque la ley federal prohíbe operar sin certificación, muchos fraudes ocurren porque las personas confían en familiares o conocidos sin verificar registros oficiales.

Por ello, exhortó a la población a verificar certificaciones antes de realizar depósitos o contratar paquetes de viaje.

Fraudes aumentan en temporadas vacacionales

Los casos de fraude en agencias de viajes se incrementan en temporadas como Semana Santa, cuando más personas buscan paquetes turísticos.

Un ejemplo es el caso de “Safe Travel”, ubicada en Apodaca, que acumula 185 denuncias penales por un monto cercano a $9 millones de pesos.

La agencia defraudó a una familia regia que había contratado un viaje para 50 personas a Cancún para celebrar una quinceañera, pese a haber entregado anticipos por $500,000 pesos.

Los presuntos responsables, Karen Perales, Jonathan Ortega y Alfredo Perales, se encuentran prófugos.

Fiscalía analiza evidencias del caso

La FGJNL informó que actualmente se encuentra en la etapa de análisis de indicios tras el aseguramiento de la agencia en noviembre pasado.

Existen cuatro carpetas de investigación que agrupan a las 185 víctimas, quienes reclaman un monto total de $8,998,000 pesos.





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