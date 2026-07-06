Las cuadrillas no sólo avanzan en el retiro, sino que además atacan el problema de raíz para evitar que esa plaga se vuelva a reproducir

Inicio / Nuevo León / Van 156 toneladas de plaga retiradas de La Boca; supera 50%

Ya suman 156 toneladas de lechuguilla acuática retiradas de la Presa La Boca, cantidad equivalente a poco más de la mitad de lo que se planea limpiar.

Del período del 13 de abril al 3 de julio, el municipio de Santiago, en conjunto con la Asociación de Remo de Nuevo León, la Asociación de Vecinos de la Presa y Agua y Drenaje de Monterrey, han limpiado cerca de 34 mil 400 metros cuadrados que estaban afectados por esa plaga invasiva.

Los trabajos, encabezados por el alcalde David de la Peña, implican retirar la plaga, fortalecer la limpieza y mejorar las condiciones del cuerpo de agua.

La expectativa es que, en total, se retiren 300 toneladas.

Buscan erradicar la plaga y evitar su reproducción

En poco más de dos meses y medio, se ha avanzado en el retiro, recolección y traslado de esa maleza, mediante trabajos coordinados entre cuadrillas operativas y apoyo de asociaciones locales.

En promedio, se hacen cuatro viajes diarios, de lunes a viernes. Se recolecta una tonelada por trayecto, de manera que el total semanal es de 20 toneladas.

Así, en equipo, se combate esta plaga invasiva y dañina.

Las cuadrillas no sólo avanzan en el retiro, sino que además atacan el problema de raíz para evitar que esa plaga se vuelva a reproducir.

Conagua mantiene investigaciones sobre las descargas

El Horizonte informó la grave situación que enfrenta la Presa La Boca por el avance de la plaga de lechuguilla acuática, que, según expertos, se debe a las descargas de aguas negras que proliferan en la zona.

El municipio de Santiago ha informado que AyD está construyendo un nuevo colector sanitario, debido a que el existente ya no tiene capacidad ante el crecimiento desmedido de desarrollos inmobiliarios.

Además, la delegación de la Conagua reconoció que el auge de los asentamientos aumenta las descargas a los cuerpos de agua.

También la Conagua indicó que en mayo inspeccionó para analizar la calidad del agua, medir cuánto incide en la propagación de la plaga, dar con el origen y evitar que resurja, y advirtió que seguirán investigando para aplicar sanciones en caso de que haya descargas.