La mayoría de las compañías pretende crecer sus operaciones en Estados Unidos, Brasil y Canadá y aprovechar temas como la ubicación geográfica

Inicio / Finanzas / Ven ‘a lo grande’ empresas de NL: 70% apunta a nuevos mercados

Las empresas de Nuevo León reforzarán su estrategia de crecimiento durante 2026 con la apertura de nuevos mercados internacionales, impulsadas por el nearshoring, las alianzas estratégicas y las ventajas logísticas del estado, de acuerdo con un estudio de KPMG México.

El estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026 revela que 70% de las empresas de Nuevo León planea abrir operaciones en nuevos mercados, una proporción superior al 68% registrado a nivel nacional.

Además, 18% de las compañías prevé ampliar su presencia operativa a nivel global y, de ese grupo, 40% considera que el crecimiento se dará mediante nuevas alianzas estratégicas.

EUA encabeza los destinos de expansión

El reporte señala que 50% de las empresas identifica las facilidades logísticas de Nuevo León como una de las principales razones para expandirse hacia otros mercados.

Entre los destinos de mayor interés, EUA encabeza la lista con 60% de las menciones. Le siguen Brasil y Canadá, ambos con 30%, mientras que India y República Dominicana registran 20% cada uno.

A nivel nacional, el estudio también identifica a España y Colombia entre los mercados que despiertan mayor interés para la expansión empresarial.

También apuestan por crecer dentro de México

La encuesta muestra que 46% de las empresas de Nuevo León planea ampliar sus operaciones en territorio mexicano y 62% de ellas considera que la ubicación estratégica será el principal factor para lograrlo.

Los estados con mayor atractivo para la expansión son Nuevo León, con 54% de las preferencias; Ciudad de México, con 31%; Coahuila y Querétaro, con 27% cada uno; y el Estado de México, con 23%.

Nearshoring fortalece los planes de inversión

El estudio indica que 79% de las empresas considera que el nearshoring tendrá un impacto relevante en su estrategia durante 2026.

Entre los principales beneficios esperados destacan el incremento de la capacidad instalada y la creación de alianzas en las cadenas de valor, ambos con 32% de las respuestas. También sobresalen la optimización de flujos de trabajo (24%), la inversión en nuevas zonas geográficas (21%), el fortalecimiento del talento (18%) y la diversificación de productos y servicios (11%).