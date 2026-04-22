Ven buen momento en relación México-Estados Unidos

Con miras a la revisión del T-MEC prevista para el 1 de julio de 2026, México y Estados Unidos avanzan en reuniones técnicas que reflejan un momento favorable en la relación bilateral, particularmente en materia comercial y de integración regional.

En este marco, y como parte de la segunda reunión bilateral entre ambas delegaciones, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, sostuvo un encuentro en la Ciudad de México con el subsecretario de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman.

Durante esas conversaciones, ambas partes coincidieron al destacar “el buen estado de la relación México-Estados Unidos”, el cual, señalaron, se vio reflejado en reuniones recientes del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En la agenda técnica de este martes se abordaron avances y pendientes en temas clave como barreras comerciales, el Informe Especial 301 sobre derechos de propiedad intelectual, reglas de origen y la reducción de la dependencia de importaciones externas a la región.

Asimismo, se discutieron los aranceles al acero, aluminio y cobre bajo la Sección 232, así como el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales.

A su vez, se informó que estos asuntos serán profundizados en nuevas sesiones técnicas programadas hasta el jueves de esta semana en la Ciudad de México, como parte del proceso preparatorio rumbo a la revisión formal del tratado comercial.

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