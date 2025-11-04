Cerrar X
Internacional

Estados Unidos impulsa la dolarización en Argentina

Washington analiza promover la dolarización en países como Argentina y Venezuela; economistas ven a la economía argentina como el caso más viable

  • 04
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Estados Unidos está decidido a implementar acciones destinadas a fortalecer la posición del dólar en el mercado internacional, lo que incluye promover su uso como moneda oficial en otros países, entre ellos algunos de América Latina, informó este domingo el Financial Times.

El anuncio fue detallado por Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins y reconocido especialista en procesos de dolarización, quien sostuvo un encuentro con funcionarios estadounidenses para discutir cómo Washington podría impulsar esta estrategia.

Según Hanke, existen varios “candidatos naturales” para adoptar el dólar, destacando entre ellos Argentina y Venezuela. Aunque el medio británico no profundizó en el caso venezolano, sí señaló que diversos analistas consideran a la economía argentina como un terreno propicio para la dolarización, dada la constante pérdida de confianza en el peso, pese a las reservas expresadas por algunos sectores del gobierno.

Hace poco, la administración de Donald Trump, con el secretario del Tesoro Scott Bessent al frente, aprobó un rescate financiero sin precedentes para Argentina. Esta medida alivió temporalmente las tensiones económicas del país y reforzó los vínculos con el gobierno de Javier Milei.

Desde su llegada al poder, Milei ha buscado apoyo tanto en Washington como en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar la economía argentina. Sin embargo, Hanke se mostró crítico con los programas de asistencia aprobados.

“Todos estos rescates son un mal negocio; incluso si una cuarta parte de la deuda se destinara a inversiones productivas, no alcanzaría para generar el flujo de efectivo necesario para saldarla”, afirmó el economista. “La rentabilidad requerida sería descomunal”, añadió.

Coincidentemente, este lunes se dio a conocer que el gobierno argentino abonará 822 millones de dólares al FMI por intereses relacionados con la refinanciación de un préstamo de 45.000 millones firmado en 2018. El pago se realizará con reservas internacionales, incrementadas recientemente gracias a un nuevo crédito del organismo.

A través de su cuenta en X, Hanke sostuvo el domingo que “Argentina tiene un problema con el peso”, acompañando su mensaje con un gráfico que compara el ingreso per cápita del país con el de Estados Unidos entre 2008 y 2024.

“Es hora de que Milei dolarice”, escribió en mayúsculas.


