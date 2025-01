Veta Gobierno del Estado 'predialazo' de Monterrey

El Consejero Jurídico del Estado, Ulises Carlín, entregó el veto al alto incremento del predial que el municipio de Monterrey, gobernado por Adrián de la Garza, solicitó el año pasado.

Fue alrededor de las 9:03 horas que Carlín llegó a la oficialía de partes del Congreso del Estado a entregar el documento, el cual no solamente vetaba la solicitud de aumento, sino también el presupuesto de ingresos del municipio.

Anteriormente, diputados del PRI y del PAN indicaron que el plazo para que el gobernador entregara las observaciones al incremento del predial de Monterrey ya se había vencido, ya que la notificación se hizo en diciembre del 2024 y solo tenía 10 días para hacerlo.

Sin embargo, el Consejero Jurídico aseguró que aún estaban dentro del plazo.

“Las observaciones en los decretos en el presupuesto de ingresos y la tabla de los valores catastrales de Monterrey, si está dentro del plazo”, dijo Carlín.

Además, agregó que los dos documentos vetados tienen vinculación.

El gobernador Samuel García, a través de sus redes sociales, anunció este miércoles que mandaría el veto de los incrementos catastrales de más del 30% del municipio de Monterrey, que solicitó Adrián De La Garza, Presidente Municipal.

“Aquí está el veto que en este momento firmo y mando en tiempo y forma al congreso del Estado, pues nos dimos cuenta de que el 30% era genérico, pero había zonas donde podía llegar a subir 1500% y eso sí no lo puedo permitir.

“Sobre todo en colonias que no están en condiciones para ella. En la colonia Los Nogales, en 2024, pagaron 150 pesos de predial; este año iba a subir a 3000 pesos y zonas como la colonia alrededor de Luis Donaldo Colosio, al norte de Monterrey, estas casas en 2024 pagaban 3200 pesos y de un año a otro van a subir a 7800 y no me meto en la zona residencial porque ahí quienes comúnmente pagan 10,000 van a pagar 16,000 o hasta 20,000 pesos”, dijo Samuel García.

Comentarios