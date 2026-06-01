Vinculan a proceso a responsable de homicidio en San Pedro

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un juez de control vinculó a proceso a Carlos Eugenio “N”, señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado cometido en el municipio de San Pedro.

Luego de una audiencia, el juez determinó dictar auto de vinculación a proceso para que continúe la investigación en su contra. Además, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social del Estado de Durango.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el 13 de abril de 2026 sobre la avenida Del Roble, casi en su cruce con Boulevard Botánica, en la colonia Valle del Campestre, en San Pedro.

La Fiscalía establece que el ahora vinculado llegó al lugar como copiloto de un vehículo Nissan Versa blanco. Presuntamente descendió de la unidad y se aproximó a Juan Carlos García, quien se encontraba a bordo de una camioneta Jeep blanca.

Según la investigación, el imputado habría realizado diversos disparos con un arma de fuego contra la víctima y posteriormente abordó nuevamente el automóvil en el que había llegado para huir junto con otro individuo que conducía la unidad.

Juan Carlos García murió en el lugar debido a lesiones provocadas por los impactos de bala, de acuerdo con los dictámenes periciales.

Con esta resolución judicial, la Fiscalía continuará con las investigaciones para fortalecer la carpeta y avanzar en el proceso penal contra el presunto responsable.

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