Vuelve locura al Estadio Monterrey con duelo Sudafrica vs Corea

Aficionados extranjeros de ambas selecciones tomaron los alrededores del Estadio Monterrey previo al partido, donde se definirá el segundo y tercer lugar

El tercer partido de la fiesta futbolera mundial, se vivió con la misma euforia que el primero: la aficiones extranjeras tomaron los alrededores del Estadio Monterrey previo al partido de la selecciones Corea del Sur y Sudáfrica.

De nueva cuenta la concentración de fanáticos se dio en el nuevo Parque del Agua. Los coreanos fueron los primeros en arribar a este lugar y luego hicieron lo propio los sudafricanos. Como en los partidos anteriores se armó una fiesta en el anfiteatro del recinto.

Con sombreros, comida y cerveza se vivió el ambiente previo al encuentro. A las 16:30 horas los fanáticos del país asiático fueron los primeros en trasladarse al Estadio Monterrey.

Luego los africanos hicieron los propio, pero a diferencia de los coreanos ellos armaron toda una fiesta en su camino por la avenida Eloy Cavazos y Pablo Livas.

“Bafana”, “bafana”, “bafana”, gritaban el término que significa “muchachos” mientras avanzaban.

También cantaban, bailaban y sonaban unas cornetas que traían en boca. Antes del juego los sudafricanos traían todo un optimismo como si supieran que en la he su selección ganaría y calificaría de manera directa.

Algunos mexicanos que no tenían boleto acudieron al Parque del Agua solo para tomarse fotos con los coreanos.

“Vinimos solo a ver a los coreanos, a tomarnos fotos con ellos y luego ya nos vamos a ver el juego de México. Vivimos cerca así que no nos lo vamos a perder”, dijo Guillermo Reyes, quien fue acompañado por su esposa e hijas.

La fiesta de los coreanos y sudafricanos cerró la primera fase de los partidos que se vivirán en el Estado Monterrey. El último juego será en dieciseisavos, en donde Marruecos ya está a la espera de que sea Países Bajos o se dé el regreso de Suecia.