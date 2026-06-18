Rey Fénix vuelve a Monterrey como campeón Mundial Crucero

La WWE estará de regreso en la Arena Monterrey el próximo jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas; las entradas ya están a la venta en Superboletos.com y está listo el cartel de gladiadores… en el cual destaca el Rey Fénix, quien llegará a la Sultana del Norte como campeón.

“Muy contento por estar de regreso en Monterrey; la afición regia siempre nos hace sentir como en casa. Ya son muchos años luchando en México y la afición regia nunca nos ha dejado. Siempre ha sido una de las mejores aficiones en todo México".

“Un ejemplo, en la Noche de los Grandes hace unas semanas la afición regia abarrotó la Arena Monterrey, vivió la lucha libre, cada lucha, cada momento en el show… siempre nos hace sentir muy especiales a nosotros que estamos haciendo nuestro trabajo arriba del ring”, dijo el gladiador en la charla.

“Siempre muy linda la afición regiomontana desde que inicié mi carrera como luchador profesional, y en cada oportunidad que tengo de presentarme en Monterrey. Siempre ha sido una afición muy amorosa, muy calurosa. Las experiencias que siempre he tenido con la afición regia son de mucha alegría siempre. La pasión con la que la afición regia se entrega a la lucha libre es única; nos lo han demostrado siempre que estamos de vuelta en Monterrey”, agregó.

El luchador mexicano ganó el Campeonato Mundial Crucero Triple ‘A’ en la función Noche de Grandes, el pasado sábado 30 de mayo en la Arena Monterrey, al vencer a Laredo Kid.

“Estamos preparados para cualquier rival. Me encantaría defender mi Campeonato Mundial Crucero Triple ‘A’. Me encantaría defenderlo en Monterrey. Fue en el lugar donde lo gané hace unas semanas y, pues, me encantaría regresar a Monterrey como campeón y defenderlo nuevamente en tierras regias. Le gané a Laredo Kid en la Noche de los Grandes".

“Ha sido, ha sido una gran oportunidad el ganarlo en Monterrey… Me encantaría que mi lucha en Monterrey fuera defendiendo este título porque la afición regia ha seguido este camino para convertirnos en campeones… Sería mágico que regresara defendiendo el título en la misma tierra donde lo gané”, indicó.

El gladiador reveló a qué luchador admira.

“En estos 20 años como luchador profesional he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, de conocer a muchos luchadores y, obviamente, tengo a mis luchadores de la infancia como Rey Mysterio, Máscara Sagrada… En el transcurso de esta carrera he conocido a muchas más personas, muchos más luchadores, y no solamente como cuestión deportiva, sino personal”, comentó.

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