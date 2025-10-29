Abarrotan familias del norte tiendas por compras de Halloween

Familias de ambos lados de la frontera están abarrotando las tiendas del Valle de Texas especializadas en artículos y disfraces para Halloween.

Esta tradición, de origen extranjero, ha sido adoptada por la población del noreste de México, que cada año se prepara con entusiasmo para participar en la celebración.

La noche del 31 de octubre, niños, jóvenes y adultos salen a las calles disfrazados de monstruos, princesas o personajes de fantasía para participar en la tradicional búsqueda de dulces.

Entre los disfraces más solicitados se encuentran los clásicos vampiros y hombres lobo, así como personajes de películas recientes que marcan tendencia.

Los precios de los disfraces varían desde $80 dólares en adelante, según el diseño y los accesorios. Sin embargo, el costo no ha representado un impedimento para quienes desean participar en la festividad y lucir su atuendo durante Halloween.

