Nuevo León

Abarrotan regios supermercados en compras para Nochebuena

Desde temprana hora, se observa una alta afluencia de familias que buscan alimentos, bebidas y productos tradicionales para la celebración

  • 19
  • Diciembre
    2025

A días de la celebración de la Nochebuena, supermercados de distintos puntos del área metropolitana de Monterrey lucen abarrotados por regiomontanos que realizan las últimas compras para la cena navideña.

Desde temprana hora, se observa una alta afluencia de familias que buscan alimentos, bebidas y productos tradicionales para la celebración, lo que ha generado filas largas en cajas y mayor movimiento en los estacionamientos.

Comerciantes prevén que la afluencia continúe durante el resto del día, conforme se acerca la noche del 24 de diciembre.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 4.46.46 PM (1).jpeg


