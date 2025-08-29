Abarrotan tiendas de la urbe regia previo al regreso a clases

A tan solo un fin de semana del regreso a clases programado para el próximo 1 de septiembre, cientos de familias abarrotaron tiendas y centros comerciales del área metropolitana de Monterrey en busca de útiles, uniformes y mochilas escolares.

Desde temprana hora, padres de familia acudieron acompañados de sus hijos y hasta de otros familiares para tachar, lista en mano, los artículos que lograban encontrar entre la multitud.

Aunque la gran afluencia de personas representó un reto para muchos, algunos aseguraron que no les incomodó.

“Estoy muy acostumbrada a la gente, entonces no es como que me agobie; aparte, vengo sola y es más práctico”, comentó una madre que realizaba sus compras.

Cada familia buscaba algo distinto para el nuevo ciclo escolar.

“Pues lo que son libretas, libretas cocidas, que es lo más caro”, señaló una madre de familia. Otra, con un hijo en preescolar, compartió: “Crayola, libretas, muchas cosas variaditas, pero pues sí se encuentra todo aquí”.

El ambiente fue una mezcla de entusiasmo y estrés, principalmente por el gasto económico que representa.

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UANL, los padres destinan actualmente entre $3,000 y $7,000 pesos en útiles escolares.

Las compras no se limitaron a papelerías y supermercados. En locales del centro de Monterrey y plazas comerciales también se registraron largas filas para adquirir uniformes escolares.

“Ahora con los nietos es como que andamos batallando, pues es que todo, como todo mexicano, a la mera hora andamos a las carreras”, expresó un abuelo que acompañaba a su familia.

El turno de las mochilas no se quedó atrás. Entre los modelos más solicitados destacaron los de personajes como Hello Kitty, Kuromi y los populares capibaras.

“Ya están comprando la mochila de Kuromi… nosotros solo venimos por eso porque lo demás ya lo tenemos”, comentó una madre.

A tres días del arranque del ciclo escolar, la expectativa es que el fin de semana sea aún más intenso, con comercios y calles del centro de Monterrey completamente llenos de familias que buscan lo último para el regreso a clases.

Comentarios