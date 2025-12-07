Miles abarrotan el Centro de Saltillo en inicio navideño

El primer fin de semana de diciembre dejó claro el ánimo festivo que ya se vive en Saltillo, donde miles de personas abarrotaron el Centro Histórico para adelantar compras y disfrutar de las actividades navideñas.

Con la reciente entrega de aguinaldos y el ambiente propio de la temporada, desde la mañana las calles se llenaron de familias y paseantes que aprovecharon las ofertas y la variedad de productos.

Los comercios, desde grandes tiendas departamentales hasta negocios locales y puestos de regalos económicos, reportaron una alta afluencia. En varios establecimientos se registraron filas prolongadas y una notable demanda de artículos para intercambios y obsequios navideños.

De acuerdo con algunos vendedores, muchos compradores buscan detalles accesibles, lo que ha impulsado la venta de artículos pequeños y de bajo costo.

Ante la gran movilización de visitantes, el municipio implementó operativos de seguridad y vigilancia en la zona comercial para resguardar a compradores y locatarios. Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco, lo que augura una temporada decembrina dinámica y con una importante activación económica para el corazón de la capital coahuilense.





