Bolivianos abarrotan hotel de su selección previo al Repechaje

A tan solo unas horas del histórico encuentro entre la selección de Bolivia y Surinam en la Semifinal del Repechaje Mundialista, la afición de "La Verde" se entregó este miércoles por la noche a su representativo en su hotel de concentración.

Cientos de aficionados se dieron cita en el hotel ubicado en el municipio de San Pedro para armar una verdadera fiesta para mostrarles a sus jugadores que mañana no estarán solos.

Ante esta respuesta, el plantel salió a convivir con su gente, repartiendo fotos y autógrafos a quienes hicieron el viaje e incluso a aficionados regios que apoyan al conjunto sudamericano.

Como era de esperar, el entrenador, Óscar Villegas, agradeció a los aficionados que acudieron a la sede y aseguró que sus pupilos se entregarán al 100% para ponerse más cerca del Mundial.

"Gracias a todos por venir, mañana vamos a dar todo por nuestro país", declaró el estratega.

Entre vítores y el tradicional grito mexicano de "sí se puede", la afición comenzó a retirarse del lugar para permitir que los suyos continúen su preparación.

¿Cuándo es el Repechaje en Monterrey?

Será este jueves 26 de marzo a las 16:00 horas en el Estadio Monterrey que Bolivia y Surinam se enfrenten en busca del boleto a la Final del Repechaje Internacional.

El ganador se enfrentará a Irak por el último boleto a la Copa del Mundo, el cual será sumamente especial para cualquiera de los tres equipos, pues Surinam busca su primer participación, mientras que Irak tiene 40 años esperando volver, pues su último fue justo en México 86. Finalmente, Bolivia quiere regresar luego de participar en Estados Unidos 1994.

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