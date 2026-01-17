Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
1637ee78_4371_4fca_9c40_f68b1cf76ba6_630983a130
Tamaulipas

Abren inscripciones escolares en Tamaulipas para 2026

La Secretaría de Educación estatal anunció que el registro definitivo será del 3 al 13 de febrero para educación básica.

  • 17
  • Enero
    2026

La Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que del 3 al 13 de febrero de 2026 se llevará a cabo el periodo de inscripciones definitivas para los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria en escuelas públicas del estado, con el objetivo de asegurar un lugar a niñas, niños y adolescentes para el próximo ciclo escolar.

De acuerdo con la dependencia estatal, deberán ingresar a Preescolar las niñas y niños que cumplan 3, 4 o 5 años de edad durante 2026. En el caso de Primaria, deberán ser inscritos al primer grado quienes cumplan 6 años en el transcurso del mismo año.

Asimismo, la Secretaría de Educación precisó que los estudiantes que concluyan la primaria en 2026 deberán ser registrados en el primer grado de Secundaria, a fin de dar continuidad a su formación académica.

Las autoridades educativas exhortaron a madres, padres y tutores a acudir a la escuela más cercana a su domicilio para realizar el trámite correspondiente, o bien consultar la información detallada y los requisitos en los portales oficiales:

https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/

https://siie.tamaulipas.gob.mx/portada/ 

Finalmente, el secretario de Educación en Tamaulipas reiteró el llamado a no dejar pasar las fechas establecidas, ya que este proceso es fundamental para la adecuada planeación del próximo ciclo escolar en la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5890_85678254d5
El Mundial más grande se vive en Guadalupe: Samuel García
EH_FOTO_VERTICAL_3_b780612561
Municipio de Juárez construirá nueva secundaria moderna
jefe_de_salud_coahuila_6bc5bbaf9c
Secretaria de Salud de Coahuila reparte kits de Menstruación
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_5_ccf18d5e93
Samuel muestra interés nuevamente por la presidencia de México
Toman_oficinas_IMSS_por_atencion_medica_a22b3539a6
Mantienen toma de oficinas en hospitales del IMSS de Reynosa
INFO_7_VERTICAL_ce7bba7ae3
Restringirán vialidad en Julián Villagrán por obras en Monterrey
publicidad

Más Vistas

frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
deportes_brunetta_70f78e7155
Derrota ante Pumas reaviva rumores de salida de Brunetta
IMG_4820_b3b7e5f8f5
Inician proyecto ferroviario Saltillo–Ramos Arizpe–Nuevo Laredo
publicidad
×