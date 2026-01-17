Abren inscripciones escolares en Tamaulipas para 2026

La Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que del 3 al 13 de febrero de 2026 se llevará a cabo el periodo de inscripciones definitivas para los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria en escuelas públicas del estado, con el objetivo de asegurar un lugar a niñas, niños y adolescentes para el próximo ciclo escolar.

De acuerdo con la dependencia estatal, deberán ingresar a Preescolar las niñas y niños que cumplan 3, 4 o 5 años de edad durante 2026. En el caso de Primaria, deberán ser inscritos al primer grado quienes cumplan 6 años en el transcurso del mismo año.

Asimismo, la Secretaría de Educación precisó que los estudiantes que concluyan la primaria en 2026 deberán ser registrados en el primer grado de Secundaria, a fin de dar continuidad a su formación académica.

Las autoridades educativas exhortaron a madres, padres y tutores a acudir a la escuela más cercana a su domicilio para realizar el trámite correspondiente, o bien consultar la información detallada y los requisitos en los portales oficiales:

https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/

https://siie.tamaulipas.gob.mx/portada/

Finalmente, el secretario de Educación en Tamaulipas reiteró el llamado a no dejar pasar las fechas establecidas, ya que este proceso es fundamental para la adecuada planeación del próximo ciclo escolar en la entidad.

