Tamaulipas

Abren registro para pensión de adultos mayores

Del 16 al 22 de febrero podrán inscribirse mujeres de 60 a 64 años de edad, y mujeres y hombres de 65 años en adelante, en las oficinas de Bienestar

  • 16
  • Febrero
    2026

Este lunes inició el registro de personas que cumplen con la edad para recibir una pensión del gobierno federal para adultos mayores.

Del 16 al 22 de febrero podrán inscribirse mujeres de 60 a 64 años de edad, y mujeres y hombres de 65 años en adelante, en las oficinas de Bienestar ubicadas en el Palacio Federal, en la Calle González y la Avenida Reynosa, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Este lunes correspondió a solicitantes cuyo primer apellido inicie con las letras A, B o C, y el martes 17, las iniciales D, E, F, G y H. El sábado 21 y domingo 22 de febrero se aceptarán solicitantes de todas las letras.

Los documentos que deben presentar son la credencial de elector en original y copia, CURP de impresión reciente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio que puede ser un recibo de CFE, teléfono, gas o agua, no mayor a tres meses de expedido, preferentemente expedido en el 2026.

Además, deben proporcionar un teléfono de contacto, que puede ser de casa o celular.


