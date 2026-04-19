Activan operativo por lluvias y neblina en Nuevo León
Protección Civil de Nuevo León advierte baja visibilidad en el km 91; piden extremar precauciones ante lluvias del Frente Frío número 45
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Abril
2026
Ante las lluvias registradas por el ingreso del Frente Frío número 45, elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegaron un operativo permanente de prevención y seguridad en distintas zonas del estado.
Las acciones incluyen recorridos de vigilancia, monitoreo de puntos de riesgo y atención oportuna a reportes ciudadanos, con el objetivo de reducir afectaciones y salvaguardar a la población.
Neblina en zona metropolitana
Como parte de las condiciones climáticas, la dependencia reportó la presencia de neblina en la autopista a Saltillo, a la altura del kilómetro 91, en el municipio de Santa Catarina, lo que reduce la visibilidad para los automovilistas.
Ante ello, autoridades exhortaron a moderar la velocidad, encender las luces principales del vehículo y conducir con extrema precaución.
El operativo contempla vigilancia constante en zonas susceptibles a inundaciones, así como coordinación entre corporaciones para responder de manera inmediata ante cualquier incidente derivado de las lluvias.
Protección Civil recomendó evitar zonas inundadas, mantenerse informado a través de canales oficiales y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.
Asimismo, pidió a los conductores extremar precauciones debido a las condiciones del pavimento húmedo y la baja visibilidad en algunos tramos carreteros.
Las autoridades reiteraron que el monitoreo continuará activo mientras persistan los efectos del sistema frontal en la entidad.
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