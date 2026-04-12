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Nuevo León

Lluvias y granizo activan alerta en Nuevo León

Elementos de Protección Civil advierte tormentas con viento fuerte y posible granizo en diversas regiones del estado de Nuevo León

  • 12
  • Abril
    2026

Protección Civil Nuevo León informó sobre la presencia de lluvias acompañadas de caída de granizo este domingo en el municipio de General Zaragoza, como parte de un sistema de inestabilidad atmosférica en la entidad.

De acuerdo con el reporte, el fenómeno fue provocado por la interacción de una línea seca y una vaguada en niveles altos, condiciones que favorecen la formación de tormentas eléctricas, chubascos y posible caída de granizo.

Condiciones adversas en varias regiones

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían intensificarse durante la tarde y presentarse nuevamente por la noche, acompañadas de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Además de General Zaragoza, existe probabilidad de precipitaciones en municipios como Monterrey, Santa Catarina, Santiago, Linares, Montemorelos y Galeana.

 Al igual que en ⁠Allende, Pesquería, ⁠General Terán, Cadereyta, Rayones, ⁠Iturbide, Aramberri, ⁠General Zaragoza, ⁠Doctor Arroyo, ⁠Mier y Noriega, ⁠Mina, ⁠Anáhuac, ⁠Vallecillo, ⁠China, ⁠Agualeguas y ⁠Los Ramones

Recomendaciones a la población

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir, recomendando:

  • Moderar la velocidad
  • Encender las luces del vehículo
  • Mantener distancia entre automóviles

Asimismo, pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar zonas de riesgo durante las precipitaciones.

El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene vigilancia constante sobre la evolución del clima en la entidad, con el objetivo de emitir alertas oportunas ante cualquier cambio significativo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y seguir las indicaciones para prevenir accidentes o incidentes derivados de las condiciones meteorológicas.


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