Activan Plan Marina por manchas de crudo en el Golfo de México

La Secretaría de Marina activó la fase preventiva del Plan Marina en la Primera Zona Naval, con sede en Ciudad Madero, ante el desplazamiento de manchas de hidrocarburo detectadas en el sur del Golfo de México, las cuales avanzan desde Tabasco hacia el litoral de Veracruz y podrían eventualmente alcanzar costas tamaulipecas.

El capitán de la Marina, Enrique Herrera, informó que hasta el momento no se han registrado arribos significativos de crudo en el sur de Tamaulipas; sin embargo, se mantiene un despliegue permanente de vigilancia marítima, aérea y terrestre para dar seguimiento al comportamiento de las corrientes y prevenir afectaciones.

Detalló que en el operativo participan al menos dos embarcaciones, cuatro vehículos y personal en tierra, además del uso de drones que realizan sobrevuelos constantes a lo largo de la franja costera, desde el municipio de Pueblo Viejo, en Veracruz, hasta los límites jurisdiccionales de la Primera Zona Naval.

Los recorridos incluyen puntos estratégicos como Playa Miramar y Playa Tesoro, donde, según autoridades, únicamente se han detectado residuos menores similares a los que habitualmente arriban a la playa, sin relación con los manchones de mayor magnitud asociados al derrame.

Herrera subrayó que la institución cuenta con protocolos de atención establecidos y que de manera anual se realizan simulacros en coordinación con Petróleos Mexicanos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias ambientales de este tipo.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, confirmó que el Plan Marina fue activado desde temprana hora y destacó la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para monitorear de manera preventiva cualquier posible afectación.

El edil precisó que se han implementado recorridos terrestres mediante cuatrimotos a lo largo del litoral, así como vigilancia mar adentro con embarcaciones y drones, lo que permite mantener un seguimiento puntual de la evolución del fenómeno.

Comentarios