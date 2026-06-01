Agua y conectividad, la apuesta de Sheinbaum para Tamaulipas

La construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria y el impulso a proyectos carreteros y de conectividad destacan entre las acciones federales que tendrán impacto directo en Tamaulipas, de acuerdo con los anuncios realizados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su mensaje con motivo de los dos años del triunfo de la Cuarta Transformación.

La obra hidráulica en Ciudad Victoria busca fortalecer el suministro de agua potable y reducir los riesgos de desabasto en la capital tamaulipeca, mientras que los programas de rehabilitación y construcción de carreteras, puentes y corredores regionales apuntan a mejorar la movilidad y la actividad económica en la entidad.

Además de los proyectos de infraestructura, la mandataria federal presentó avances en materia económica, social y de seguridad, al asegurar que las inversiones públicas continúan orientadas al desarrollo regional y al fortalecimiento de los servicios para la población.

En Tamaulipas, el mensaje presidencial fue seguido desde el Teatro del Pueblo del recinto ferial de Ciudad Victoria, donde se congregaron más de 17,000 personas provenientes de los 43 municipios del estado.

Al encuentro asistió el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, así como integrantes del gabinete estatal, alcaldes, legisladores federales y locales.

Previo a la transmisión, el mandatario recorrió el recinto y saludó a los asistentes, quienes se concentraron para seguir el mensaje presidencial en un ambiente marcado por expresiones de respaldo al proyecto político encabezado por Sheinbaum.

Durante su intervención, Villarreal destacó la coordinación entre el gobierno estatal y la administración federal, y aseguró que Tamaulipas se mantiene alineado con los objetivos de desarrollo impulsados desde la Presidencia de la República.

El gobernador señaló que la participación de miles de ciudadanos de todas las regiones del estado refleja el respaldo al proyecto de transformación nacional y reiteró que la entidad continuará colaborando en las estrategias orientadas al bienestar social, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la infraestructura.

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