Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_01_at_1_46_07_AM_24a7ac4f67
Tamaulipas

Agua y conectividad, la apuesta de Sheinbaum para Tamaulipas

Américo Villarreal y 17,000 personas mostraron su apoyo a la Segunda Rendición de Cuentas de la mandataria, la cual se realizó en el Monumento a la Revolución

  • 01
  • Junio
    2026

La construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria y el impulso a proyectos carreteros y de conectividad destacan entre las acciones federales que tendrán impacto directo en Tamaulipas, de acuerdo con los anuncios realizados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su mensaje con motivo de los dos años del triunfo de la Cuarta Transformación.

La obra hidráulica en Ciudad Victoria busca fortalecer el suministro de agua potable y reducir los riesgos de desabasto en la capital tamaulipeca, mientras que los programas de rehabilitación y construcción de carreteras, puentes y corredores regionales apuntan a mejorar la movilidad y la actividad económica en la entidad.

Además de los proyectos de infraestructura, la mandataria federal presentó avances en materia económica, social y de seguridad, al asegurar que las inversiones públicas continúan orientadas al desarrollo regional y al fortalecimiento de los servicios para la población.

En Tamaulipas, el mensaje presidencial fue seguido desde el Teatro del Pueblo del recinto ferial de Ciudad Victoria, donde se congregaron más de 17,000 personas provenientes de los 43 municipios del estado.

Al encuentro asistió el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, así como integrantes del gabinete estatal, alcaldes, legisladores federales y locales.

Previo a la transmisión, el mandatario recorrió el recinto y saludó a los asistentes, quienes se concentraron para seguir el mensaje presidencial en un ambiente marcado por expresiones de respaldo al proyecto político encabezado por Sheinbaum.

Durante su intervención, Villarreal destacó la coordinación entre el gobierno estatal y la administración federal, y aseguró que Tamaulipas se mantiene alineado con los objetivos de desarrollo impulsados desde la Presidencia de la República.

El gobernador señaló que la participación de miles de ciudadanos de todas las regiones del estado refleja el respaldo al proyecto de transformación nacional y reiteró que la entidad continuará colaborando en las estrategias orientadas al bienestar social, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la infraestructura.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

tamaulipas_preve_entre_11_y_15_ciclones_atlantico_para_2026_35e05ea2c5
Protección Civil se declara lista para la Temporada de Ciclones
el_horizonte_info7_mx_8_14c1dda132
Universitarios destacan internacionalmente con microsatélite
Whats_App_Image_2026_06_01_at_3_54_40_PM_11888ca416
Niega Secretaría de Salud encubrimiento ante investigaciones
publicidad

Últimas Noticias

inter_sanae_takaichi_6abe49e7ab
Japón pide a Irán 'flexibilidad' para negociar con EUA
deportes_russell_willson_giants_37bde3b9f5
Russell Wilson apunta a la televisión tras la NFL
nacional_mario_delgado_4dcb495284
Reitera la SEP su disposición de dialogar con la CNTE
publicidad

Más Vistas

FB_IMG_1780246252157_46d3e7f169
K-Pop Fest 2026 reúne a miles de jóvenes en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_1_d3972a6b1e
Marcelo Flores apunta a perderse el Mundial 2026 con Canadá
claudia_sheinbaum_rendicion_cuentas_dos_anos_triunfo_ed3c63a1d6
Presidenta encabeza rendición de cuentas desde CDMX
publicidad
×