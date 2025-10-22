Cerrar X
Tamaulipas

Alarma en Reynosa por aumento de desapariciones en octubre

En total 16 personas, entre ellos un menor, son buscados por sus familiares tras haber sido presuntamente privados de la libertad por la delincuencia organizada

  • 22
  • Octubre
    2025

La ciudad enfrenta una situación alarmante ante el incremento de reportes de personas desaparecidas en las últimas semanas.

Actualmente, ocho hombres y mujeres, entre ellos un menor de edad, son buscados por sus familiares tras haber sido presuntamente privados de la libertad por la delincuencia organizada.

Activistas que documentan estos casos señalan que la cifra de desaparecidos en lo que va del mes de octubre supera los registros anteriores y podría ser aún mayor debido a denuncias que no se presentan por temor o desconfianza.

La problemática ha generado preocupación entre colectivos y ciudadanos, quienes destacan la falta de pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades competentes, a pesar de tratarse de un tema que afecta directamente la seguridad y el tejido social de Reynosa.

Entre los casos recientes se encuentra el de Lorena Cortez Villa, de 36 años, originaria de Monterrey, quien desapareció desde el pasado 1 de octubre y fue vista por última vez en Reynosa. La búsqueda de la mujer ha sido discreta, ya que la familia ha mantenido hermetismo sobre el caso, y la ficha oficial de localización ha tenido poca difusión.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 2.58.27 PM.jpeg

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre los casos recientes ni sobre las acciones emprendidas para la localización de las personas no encontradas, lo que incrementa la preocupación entre los habitantes de la región.


