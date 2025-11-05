Alarma por el aumento de desaparecidos, incluida una familia

Reynosa enfrenta una situación crítica con cifras alarmantes de personas desaparecidas en los últimos 20 días, la diputada local del partido de Morena, Eva Araceli Reyes ha alzado la voz para exigir acciones inmediatas ante este grave problema, que incluye la desaparición de una familia completa, entre ellos una menor de edad.

“Reynosa está reportando datos que son en un momento dado alarmante en los últimos 20 días, sobre todo, un incremento enorme, y en ese tema me parece importantísimo por eso tocar esos temas, que ya están atendiendo en el Sistema Nacional de Búsqueda, acerca de regionalizar”, señaló.

Durante la entrevista realizada en el Congreso del Estado, la legisladora se refirió a las y los 43 alcaldes de Tamaulipas, mismos que deberán de participar en las labores de búsqueda de personas desaparecidas en cada una de sus localidades.

“De hecho hay una convocatoria que se hará desde esta legislatura, para que todos los municipios ya participen en arropar las búsquedas, en involucrarse en la responsabilidad que esto amerita, que empiecen a hablar del tema también los munícipes”, dijo la legisladora local.

Agregó que en los 43 municipios del estado se busca la creación de las llamadas células de búsquedas ciudadanas, mismas que han sido implementadas en el estado de Jalisco y que han arrojado buenos resultados.

Estas iniciativas son una respuesta valiente y decidida de la sociedad civil y reflejan la necesidad de un enfoque más humano y comprometido en la búsqueda de justicia.

“Pero claro que es un foco rojo Reynosa, porque tuvimos, por ejemplo, 9 desaparecidos a partir de hace aproximadamente diez días y se manejaba así que fueron localizados alrededor de 4 o 5, pero hoy vuelve a surgir hace tres días si más no recuerdo, una familia de 4 integrantes, incluyendo una menor de edad, que lamentamos mucho y el día de ayer una pareja más que no ha sido localizada”.

