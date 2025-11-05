Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_04_T180811_685_7168877c2b
Tamaulipas

Alarma por el aumento de desaparecidos, incluida una familia

Reynosa enfrenta una situación crítica con cifras alarmantes de personas desaparecidas en los últimos 20 días, la diputada local del partido de Morena

  • 05
  • Noviembre
    2025

Reynosa enfrenta una situación crítica con cifras alarmantes de personas desaparecidas en los últimos 20 días, la diputada local del partido de Morena, Eva Araceli Reyes ha alzado la voz para exigir acciones inmediatas ante este grave problema, que incluye la desaparición de una familia completa, entre ellos una menor de edad. 

“Reynosa está reportando datos que son en un momento dado alarmante en los últimos 20 días, sobre todo, un incremento enorme, y en ese tema me parece importantísimo por eso tocar esos temas, que ya están atendiendo en el Sistema Nacional de Búsqueda, acerca de regionalizar”, señaló. 

Durante la entrevista realizada en el Congreso del Estado, la legisladora se refirió a las y los 43 alcaldes de Tamaulipas, mismos que deberán de participar en las labores de búsqueda de personas desaparecidas en cada una de sus localidades. 

“De hecho hay una convocatoria que se hará desde esta legislatura, para que todos los municipios ya participen en arropar las búsquedas, en involucrarse en la responsabilidad que esto amerita, que empiecen a hablar del tema también los munícipes”, dijo la legisladora local. 

Agregó que en los 43 municipios del estado se busca la creación de las llamadas células de búsquedas ciudadanas, mismas que han sido implementadas en el estado de Jalisco y que han arrojado buenos resultados.

Estas iniciativas son una respuesta valiente y decidida de la sociedad civil y reflejan la necesidad de un enfoque más humano y comprometido en la búsqueda de justicia.

“Pero claro que es un foco rojo Reynosa, porque tuvimos, por ejemplo, 9 desaparecidos a partir de hace aproximadamente diez días y se manejaba así que fueron localizados alrededor de 4 o 5, pero hoy vuelve a surgir hace tres días si más no recuerdo, una familia de 4 integrantes, incluyendo una menor de edad, que lamentamos mucho y el día de ayer una pareja más que no ha sido localizada”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

52417866_b7d1_49bf_8f52_a0ecb2ed11cd_bfeb06d378
Comercios de Reynosa registran pérdidas por falta de agua
0aad773f_b0aa_4ae8_8444_43df4ea4959e_248525fcd0
Profeco concluye operativo de Día de Muertos en Reynosa
ccd9d813_32bd_4e44_93f1_40fe8b75efcc_fc22c03ffd
Desaparece familia completa en Reynosa sin dejar rastro
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_05_at_5_42_31_PM_b14f3022bf
Refuerza Monterrey limpieza en alrededores de la Basílica
EH_UNA_FOTO_2025_11_05_T175237_462_300b1a51a0
FGR pide detener a contralmirante ligado a huachicol fiscal
54651_9262af1dd9
Asegura diputada ASE son publicas y están actualizadas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×