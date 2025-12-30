Podcast
Tamaulipas

Desborde del canal Guillermo Rodhe alarma a vecinos de Reynosa

El canal Guillermo Rodhe se desbordó en la colonia Arcoíris, causando encharcamientos y riesgos viales. Vecinos piden atención preventiva de autoridades

  30
  Diciembre
    2025

Vecinos de la colonia Arcoíris reportaron desde la tarde del lunes el desbordamiento del canal Guillermo Rodhe sobre su vialidad lateral, a la altura de la calle Zafiro, lo que provocó un amplio encharcamiento en cuestión de minutos y generó alarma entre los habitantes del sector.

De acuerdo con residentes de la zona, el incremento repentino del nivel del agua ocasionó que el canal se saliera de su cauce, afectando la circulación vehicular y poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

Señalaron que este tipo de situaciones se presenta de forma recurrente cada vez que aumenta el flujo de agua, aunque en esta ocasión el ascenso fue más rápido de lo habitual.

El encharcamiento obligó a varios conductores a tomar rutas alternas, mientras que otros optaron por cruzar la zona inundada pese al riesgo, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos ante la posibilidad de accidentes o daños a los vehículos.

153c1dd0-23bf-41a6-9ed9-f06b7d4c41d9.jfif

Habitantes del sector indicaron que estos aumentos en los niveles de agua coinciden con las liberaciones controladas que se realizan desde la presa El Cuchillo, en el estado de Nuevo León, cuyos desfogues se conducen a través del río San Juan, afluente que desemboca en el Río Bravo e impacta directamente en municipios de Tamaulipas, entre ellos Reynosa.

Estas liberaciones son autorizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) principalmente cuando la presa alcanza niveles cercanos a su máxima capacidad, con el objetivo de evitar sobrellenados y riesgos estructurales.

Sin embargo, el tema ha generado controversia, ya que algunos sectores sociales y políticos consideran que se envían grandes volúmenes de agua hacia el Río Bravo sin una adecuada planeación de impactos aguas abajo.

ef35464f-754d-4820-be0f-c03f9d7a1ada.jfif

Aunque autoridades federales han señalado que el agua proveniente de la presa El Cuchillo no se utiliza de manera directa para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, especialistas y documentos recientes reconocen que, bajo ciertos acuerdos binacionales, parte del caudal del sistema del río San Juan puede ser contabilizado dentro de los compromisos internacionales, lo que mantiene abierto el debate.

En Reynosa, los habitantes consideran que estas decisiones hidráulicas, sumadas a la falta de mantenimiento y a la limitada capacidad de los canales urbanos, elevan el riesgo de inundaciones repentinas, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para atender la problemática de manera preventiva y evitar afectaciones mayores.

Ante esta situación, se recomendó a quienes transitan por la zona extremar precauciones, reducir la velocidad y evitar cruzar áreas inundadas, ya que el incremento súbito de los niveles de agua podría derivar en accidentes o situaciones de mayor gravedad.


