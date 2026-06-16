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Tamaulipas

Alcalde descarta vínculo entre feria y apagones en Matamoros

El alcalde de Matamoros aseguró que la Feria del Bicentenario opera con energía propia y negó que sea responsable de las fallas eléctricas en la ciudad

  • 16
  • Junio
    2026

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, informó que los problemas de suministro de energía eléctrica registrados en distintos sectores de la ciudad no están relacionados con la Feria del Bicentenario, como se ha señalado en algunos comentarios ciudadanos.

El edil explicó que el gobierno municipal no destinó recursos públicos para la realización de la feria, ya que esta se lleva a cabo mediante un convenio de colaboración con empresas privadas, quienes son responsables de la organización y operación del evento.

Detalló que la participación del Ayuntamiento se limita a tareas de difusión, seguridad y apoyo en materia de comunicación, mientras que toda la logística y operación de la feria corre a cargo de dichas empresas.

Granados también subrayó que uno de los compromisos establecidos con los empresarios fue que contaran con su propio suministro de energía eléctrica, por lo que utilizan plantas generadoras independientes, evitando así cualquier afectación a la red eléctrica de la ciudad.

Finalmente, reiteró que las fallas en el servicio eléctrico corresponden a otros factores ajenos a la feria, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales.


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