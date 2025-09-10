Cerrar X
Tamaulipas

Alerta flamazo en cilindro de gas en primaria de Victoria

El incidente provocó que dos cocineras sufrieran quemaduras en diversas partes del cuerpo, siendo trasladadas a un hospital para recibir atención especializada

  • 10
  • Septiembre
    2025

El coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que se registró un flamazo en uno de los cilindros de gas que estaba colocado en el área de cocina de la primaria Victoria, en el 13 y 14 Morelos, en pleno centro de la capital del Estado. 

El funcionario estatal dijo que el resultado del incidente fueron dos cocineras que sufrieron quemaduras en diversas partes de su cuerpo, siendo atendidas por elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios. 

Ambas cocineras fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención especializada, mientras que las autoridades procedieron a implementaron el protocolo y evacuar a la comunidad educativa, incluyendo docentes y trabajadores administrativos para prevenir cualquier a situación de riesgo, cabe señalar que algunos menores sufrieron de crisis nerviosa. 

A la escuela primaria Victoria acudieron también nueve psicólogos de la Secretaría de Salud para auxiliar a las y los estudiantes de los diferentes grados, haciendo intervención en crisis y siendo atendidos de manera integral. 

Afortunadamente no pasó a mayores y elementos de Protección Civil y Bomberos, retiraron los cilindros de gas, por lo que las actividades académicas regresaron a la normalidad.


