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Tamaulipas

Alertan por aumento de llamadas falsas a emergencias en Matamoros

Las zonas poniente y oriente de Matamoros son las áreas donde se concentra el mayor número de estos reportes, consideradas actualmente como puntos críticos

  • 23
  • Abril
    2026

El coordinador de Protección Civil en Matamoros, Gustavo Acuña, informó que continúan registrándose numerosas llamadas falsas a los números de emergencia, lo que complica la atención oportuna de incidentes reales en la ciudad.

El funcionario explicó que actualmente se reciben múltiples reportes, algunos de ellos sin fundamento, lo que genera una carga considerable para las unidades de auxilio. Señaló que, en ciertos momentos, se llegan a contabilizar hasta 13 llamadas falsas.

Asimismo, destacó que las zonas poniente y oriente de Matamoros son las áreas donde se concentra el mayor número de estos reportes, consideradas actualmente como puntos críticos en este problema.

Llaman a uso responsable de los números de emergencia

Acuña reiteró que cada llamada es atendida con seriedad; sin embargo, las falsas emergencias provocan movilizaciones innecesarias y desvían recursos que podrían ser utilizados en situaciones reales.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar de manera responsable los números de emergencia y evitar este tipo de acciones que afectan directamente la eficiencia de los servicios de Protección Civil.


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