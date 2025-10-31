Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Tamaulipas

Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo

El director del Hospital General denunció que extorsionadores piden depósitos de dinero a cambio de donar sangre, pero nunca acuden; ya hay 3 casos reportados

  • 31
  • Octubre
    2025

En Nuevo Laredo se han detectado casos de personas que lucran con la necesidad urgente de sangre para familiares hospitalizados, y les prometen acudir a donar a cambio de depósitos de dinero a cuentas en tiendas de conveniencia.

Sin embargo, hacen la transferencia y el supuesto donante nunca aparece en el hospital.

Francisco Eduardo Ochoa Jiménez, director del Hospital General, lanzó la alerta porque, en 1 mes que tiene en el cargo, se presentaron tres casos.

“Lamentablemente, la gente tiene la costumbre de solicitar vía redes sociales que necesito sangre, y ahí hemos dado cuenta de que hay mucho extorsionador, que dice ‘yo voy a ir al General y, pues, deposítame tanto y yo voy y dono.

“Y llegan al General exigiendo que porque ya donó fulanito de tal y no es cierto, por eso le digo, en cuestión de sangre hay que sí boletinar que no debe haber ningún cobro, ahí sí están abusando los extorsionadores”, expresó el médico.

Las víctimas han depositado diferentes cantidades, hasta mil 200 pesos.

Ochoa pidió a la comunidad estar alerta y no caer en este tipo de fraudes.

“Aquí me han llegado, mire, deposité en el Oxxo tanto, en serio. Por lo menos ahorita tres conmigo han llegado. Hasta mil 200 les cobran, pero son extorsionadores”, refirió.

También es necesario contar en Nuevo Laredo con un banco de sangre, pues no existe.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

3aeb9dae_6a8f_44db_b949_27cd11623704_0bc905537c
Registro abierto para mastografías gratuitas en Nuevo Laredo
c02c10ad_ae94_4c11_a229_87b2a2334c9f_33dcb33910
Conflicto en Tampico deja seis muertos y tres heridos
40d04c81_0f02_48b5_8ab2_688d134219fe_75a2c38785
Se fuga reo del Hospital General y lo recapturan el mismo día
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_3c2b94ecdb
Niega Cuba ayuda de EUA tras paso del huracán Melissa
EH_FOTO_VERTICAL_f4c75aadd7
Designa Américo Villarreal Anaya a nuevo secretario de Finanzas
EH_UNA_FOTO_83874050a9
Figura 'Chucky' Lozano entre los cinco mejores pagados de la MLS
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
publicidad
×