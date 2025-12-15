Podcast
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T115343_641_6e370b6869
Tamaulipas

Alistan inauguración de carretera Rumbo Nuevo para finales de año

Surge cierta inconformidad en algunos sectores de la población, mientras otros más coinciden en la modernización de la carretera

  • 15
  • Diciembre
    2025

La carretera Rumbo Nuevo está a punto de ser inaugurada, con solo el tramo El Huizachal y algunos detalles mínimos pendientes. 

7b7262d5-3290-4516-aae7-3a3f41267b7a.jpg

La inversión en esta obra de 37 kilómetros supera los 1 mil 440 millones de pesos y se espera que esté lista para su apertura en este mismo mes de diciembre, cuando entre en operación la caseta de cobro, aunque las autoridades no han dado a conocer alguna fecha.

Beneficios de la Carretera

  • Mejora en la seguridad vial, con una reducción del 42% en choques fatales
  • Reducción del 5% en el consumo de combustible
  • Alivio en los flujos de tránsito, lo que reduce la congestión. 

Caseta de Cobro

La caseta de cobro de la carretera Rumbo Nuevo está programada para abrir en este mes de diciembre

34a7f965-f330-433b-b3b2-4405b187e63e.jpg

Se espera que sea similar a la de otras autopistas de la región, como la Monterrey-Nuevo Laredo y la Reynosa-Monterrey.

Exenciones

Como en todas las obras donde se asigna un impuesto, surge cierta inconformidad en algunos sectores de la población, mientras otros más coinciden en que la modernización de la Rumbo Nuevo vendrá a beneficiar, estando acorde con la cuota de recuperación. 

3c9c2904-62e1-4117-91e5-a8a87fac3b95.jpg

Esta importante vía de comunicación disminuirá considerablemente los accidentes al contar con mejor infraestructura, señalamientos y vigilancia, al instalarse una estación segura con elementos de la Guardia Estatal carretera.    

Cinco comunidades de la zona no estarán obligadas a pagar, así como los maestros que trabajan en la región.

5e4c357f-128e-4fb0-bd3f-6caae7f38fad.jpg

La carretera Rumbo Nuevo es un proyecto importante para la región, que mejorará la seguridad y la conectividad en la zona.


Comentarios

