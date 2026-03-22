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Tamaulipas

Alistan cuarto informe de Américo Villarreal en Ciudad Victoria

Al evento asistirán algunos gobernadores del país, senadoras y senadores de la República, presidentas y presidentes municipales

  • 22
  • Marzo
    2026

Este lunes en el Polyforum de Ciudad Victoria, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, presentará su 4to informe actividades en donde resaltará las acciones y resultados convertidos en realidad con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la ceremonia, a partir de las 13 horas en el Polyforum de esta capital, el mandatario tamaulipeco detallará los grandes proyectos estratégicos como la nueva autopista Mante-Ocampo-Tula, el Puerto del Norte, en Matamoros, y la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, entre otros, con los cuales Tamaulipas consolida la transformación.

Proyectos estratégicos y rendición de cuentas

Luego de haber entregado al Congreso local, el pasado 13 de marzo, el documento del estado que guarda la administración pública, durante el periodo comprendido de marzo de 2025 a febrero de 2026, Américo Villarreal expondrá las acciones de un gobierno que ha sembrado en tierra fértil la semilla de un nuevo pacto social, basado en la justicia y la fraternidad.

Además, el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, la fiscalización permanente y una economía sana, con mayor solvencia y sólida confianza del sector financiero, han sentado las bases hacia un desarrollo sostenido para el bienestar de las y los tamaulipecos.

Listo el recinto para el evento

El recinto que será sede del Cuarto Informe está listo para recibir a los miles de ciudadanas y ciudadanos que se congregarán para acompañar al gobernador y, en su interior, ya lucen los pendones y las imágenes que detallan muchos de los logros, acciones y los resultados.

Asistencia de autoridades y representantes

Al evento asistirán algunos gobernadores del país, senadoras y senadores de la República, presidentas y presidentes municipales, así como diputadas y diputados federales, sociedad civil, representantes de sectores productivos y de las fuerzas federales.


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