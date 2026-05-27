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Coahuila

Alistan apertura de segunda etapa de Camino del Real del Valle

La vialidad beneficiará directamente a habitantes de colonias y sectores como Real del Valle, Valle Poniente, Parajes del Valle y Parajes de Los Pinos

  • 27
  • Mayo
    2026

La segunda etapa de rehabilitación del Camino del Real del Valle en Ramos Arizpe podría quedar abierta a la circulación durante este fin de semana, luego de que autoridades municipales retomaran los trabajos de pavimentación tras las lluvias registradas en la región.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó este jueves el avance de la obra, donde actualmente se realiza la colocación de carpeta asfáltica como parte de la fase final del proyecto.

“Ya estamos terminando y este fin de semana podría abrirse a la circulación”, señaló el edil durante el recorrido.

El presidente municipal explicó que las precipitaciones recientes habían provocado retrasos temporales en la obra; sin embargo, las condiciones climáticas permitieron reactivar los trabajos y avanzar en el cierre de la rehabilitación.

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La vialidad beneficiará directamente a habitantes de colonias y sectores como Real del Valle, Valle Poniente, Parajes del Valle, Parajes de Los Pinos, Urbivilla, Analco y Mirador, entre otros puntos de Ramos Arizpe.

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Además de la colocación de asfalto, el proyecto contempla trabajos complementarios de pintura y detalles finales antes de concluir totalmente la intervención.

La rehabilitación del Camino del Real del Valle forma parte de las obras de movilidad impulsadas por el municipio para mejorar la conectividad y reducir problemas de tránsito en la zona poniente de la ciudad. 


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