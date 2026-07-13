Altamira dará seguimiento a denuncia de alumna por hostigamiento

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Pérez Ramírez, informó que la administración municipal conoció la situación a través de las redes sociales

El Gobierno Municipal de Altamira dio a conocer que se mantiene atento al caso de la estudiante de la Telesecundaria "Benjamín S. Peña", quien durante su discurso de graduación denunció públicamente presuntos actos de hostigamiento, exclusión y abuso por parte de docentes y del director del plantel, al señalar que, de ser necesario, instancias como el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Sistema DIF, a través de la Procuraduría para la defensa de menor y la mujer, podrán brindar acompañamiento y asesoría a la menor.

Altamira ofrece acompañamiento institucional a la estudiante

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Pérez Ramírez, informó que la administración municipal conoció la situación a través de las redes sociales, ya que hasta el momento la familia de la estudiante no ha presentado una solicitud formal de apoyo, ni existe un pronunciamiento oficial dirigido al Ayuntamiento.

"Al conocer el caso entramos como Gobierno a través de las direcciones correspondientes y del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes para brindar asesoría y, si se requiere, el apoyo necesario".

Señaló que, por tratarse de una menor de edad, el asunto debe atenderse bajo los protocolos establecidos, privilegiando el acompañamiento psicológico, jurídico y la protección de sus derechos, evitando emitir juicios anticipados mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones que correspondan.

Añadió que, en caso de que durante el seguimiento se determine la posible comisión de alguna conducta que amerite una denuncia, la estudiante y su familia recibirán la orientación necesaria para acudir ante las instancias correspondientes.

Un conflicto con antecedentes

La denuncia realizada por la alumna durante la ceremonia de graduación no surgió en un contexto aislado; el caso tiene como antecedente un conflicto que desde 2024 enfrentó a un sector de padres de familia con la dirección de la Telesecundaria "Benjamín S. Peña".

El 5 de junio de 2025, madres y padres de familia encabezados por Yesenia Larios González, entonces presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, se manifestaron en el exterior del plantel para denunciar presuntos malos manejos financieros, falta de transparencia en el uso de las cuotas escolares y actos de discriminación.

En aquella ocasión, Larios González aseguró que desde octubre de 2024 había solicitado un desglose financiero sin obtener respuesta y denunció que su hija, alumna con desempeño destacado, presuntamente era objeto de exclusión y trato discriminatorio.

La protesta incluso derivó en confrontaciones verbales entre dos grupos de padres de familia, unos en respaldo del director José Luis Reyes Hernández y otros apoyando las denuncias de la mesa directiva escolar. En ese momento, el directivo únicamente declaró que cualquier inconformidad debía presentarse ante las autoridades competentes.

El discurso que reavivó el caso

Un año después, durante la ceremonia de graduación, la hija de Yesenia Larios, retomó públicamente esas acusaciones al asegurar que durante sus tres años de secundaria fue excluida de actividades académicas y cívicas, además de responsabilizar a algunos docentes y al director por permitir un ambiente de hostigamiento.

Hasta el momento, la dirección de la Telesecundaria "Benjamín S. Peña" y la Secretaría de Educación de Tamaulipas, no han emitido un posicionamiento oficial sobre los señalamientos formulados por la estudiante.

El Gobierno de Altamira aseguró que dará seguimiento al caso a través de las áreas competentes y reiteró que, en caso de existir una denuncia formal, se activarán los mecanismos de protección y acompañamiento institucional.

Paralelamente, corresponderá a las autoridades educativas determinar, mediante las investigaciones que procedan, si existen responsabilidades administrativas o de otra índole derivadas de los hechos denunciados.