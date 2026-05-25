Vecinos bloquean calles y carreteras por apagones en Altamira

La crisis por los constantes apagones y las fallas en la infraestructura eléctrica en Altamira escaló durante el fin de semana con bloqueos carreteros, protestas vecinales y reclamos contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que miles de familias permanecieran sin energía eléctrica durante periodos de entre ocho y 12 horas tras las lluvias y tormentas eléctricas registradas en la zona.

Uno de los casos que evidenció el descontento ciudadano ocurrió en la colonia Serapio Venegas, en el sector Miramar, donde vecinos bloquearon la calle Josefa Ortiz de Domínguez para exigir atención inmediata a un poste de energía eléctrica que, aseguraron, lleva más de seis años dañado y en riesgo de colapsar.

Habitantes señalaron que, pese a los múltiples reportes realizados a la CFE durante varios años, la dependencia únicamente colocó barricadas improvisadas sin reemplazar la estructura afectada.

“Tenemos años reportándolo y nadie viene a cambiarlo. Ahora volvió a ocurrir un accidente y seguimos igual”, expresó Patricia Cruz Jaramillo Blanco, una de las residentes afectadas.

La vecina explicó que recientemente un vehículo impactó nuevamente el tendido eléctrico, dejando sin energía a varias familias y aumentando el riesgo para peatones, comerciantes y automovilistas que diariamente transitan por el sector.

Más de 27 sectores afectados tras tormentas eléctricas

Las protestas en Serapio Venegas no fueron aisladas. Durante el fin de semana también se registraron bloqueos sobre la carretera Tampico-Mante y otros puntos del municipio por parte de ciudadanos molestos debido a los prolongados cortes de energía eléctrica.

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, Francisco Pérez Ramírez, reconoció que la situación se agravó tras las tormentas eléctricas que afectaron gran parte de la ciudad y comunidades rurales.

Explicó que las lluvias provocaron explosiones de transformadores, caída de líneas eléctricas y daños severos en el sistema de distribución, dejando sin servicio a por lo menos 27 sectores del municipio.

Entre las zonas más afectadas mencionó Cuauhtémoc, Chapopote, Río Tamiahua, El Fuerte, 3 de Mayo, Cervantes, Felipe Carrillo Puerto, Santa Amalia, Villas de Champayán y Lomas de Miralta.

Precisó que solamente en la zona rural más de 6 mil familias resultaron afectadas por la falta de energía eléctrica, particularmente en comunidades como Santa Amalia, Unidos Avanzamos y Felipe Carrillo Puerto, donde las fallas se prolongaron por más de 12 horas.

El funcionario indicó que fue necesario solicitar apoyo de cuadrillas de la CFE provenientes de Tampico debido a la magnitud de la contingencia, mientras personal municipal trabajó para atender reportes ciudadanos desde temprana hora.

Infraestructura eléctrica opera al límite en Altamira

Asimismo, confirmó que las protestas derivaron en al menos tres cierres carreteros, entre ellos en el Puente Las Piñas, Santa Amalia y Río Tamiahua, complicando la circulación vehicular y las labores de atención.

Pérez Ramírez reconoció que el crecimiento acelerado de Altamira ha rebasado parte de la infraestructura eléctrica instalada desde hace varios años, ya que el municipio incrementó su población entre un 25 y 30 por ciento durante la última década.

Añadió que diversos transformadores operan actualmente al límite de su capacidad y que varias líneas eléctricas requieren modernización urgente, debido a que algunos sectores continúan utilizando sistemas monofásicos obsoletos que provocan fallas recurrentes.

El funcionario aseguró que actualmente se realizan trabajos de renovación de postes y tendido eléctrico, aunque admitió que la extensión territorial del municipio dificulta una atención inmediata en todas las comunidades afectadas.

Mientras tanto, familias de Altamira continúan enfrentando apagones constantes, pérdidas de alimentos, afectaciones económicas y el temor de accidentes derivados del deterioro de la infraestructura eléctrica.

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