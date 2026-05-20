Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_20260520_WA_0399_2fee8ab24b
Tamaulipas

Refuerzan prevención de violencia escolar en Altamira

La delegada municipal de la dependencia, Francisca Arteaga, informó que recientemente han intervenido en secundarias de la zona centro

  • 20
  • Mayo
    2026

Autoridades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF Altamira mantienen acciones de atención y prevención en planteles de educación básica, luego de detectarse situaciones de riesgo, amenazas y conflictos entre estudiantes en algunas escuelas del municipio.

Detectan amenazas y conflictos entre estudiantes

La delegada municipal de la dependencia, Francisca Arteaga, informó que recientemente han intervenido en secundarias de la zona centro y en una primaria ubicada en el sector cercano al CETis 78, donde se reportaron manifestaciones preocupantes entre alumnos, incluyendo aparentes amenazas de muerte.

Explicó que gracias a la coordinación con directivos y docentes, el personal especializado ha logrado acudir de manera inmediata para brindar atención psicológica y seguimiento preventivo a grupos escolares considerados vulnerables o con focos rojos.

"Estamos trabajando directamente en las escuelas, acercándonos a las instalaciones y atendiendo de forma personal los grupos que requieren apoyo especial".

Atienden hasta 25 alumnos por institución

La funcionaria detalló que en promedio se atienden entre 20 y 25 alumnos por institución, principalmente en labores preventivas orientadas a evitar que situaciones de violencia escolar o bullying escalen a incidentes mayores.

Indicó que el objetivo principal es detectar señales de alerta antes de que los problemas se agraven, por lo que insistió en la importancia de mantener la colaboración entre escuelas, padres de familia y autoridades.

Subrayó que la participación de los padres es fundamental dentro de este esquema preventivo, ya que la atención integral debe involucrar a estudiantes, maestros, tutores e instituciones para fortalecer el entorno escolar y disminuir los niveles de violencia entre menores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nino_altamira_deambulando_53e0a5e609
Mantiene DIF Altamira bajo resguardo a menor deambulante
Mariana_Rodriguez_a5473dcb12
Presenta Mariana Rodríguez Procuraduría para Niños y Adolescentes
EH_UNA_FOTO_2026_02_04_T102241_063_876f6fdb8c
Acuerda DIF NL cirugías gratuitas para Capullos y Monarcas
publicidad

Últimas Noticias

c3617120_e11e_4d2d_9842_d62bda216479_daa3a6d1c5
Lluvias derriban árboles y crean encharcamientos en Ramos Arizpe
pluvial_ramos_arizpe1_22a4cc2275
Persona en situación de calle utiliza canal pluvial como refugio
Whats_App_Image_2026_05_21_at_1_44_02_PM_1ea77680a0
Regios triplican el promedio nacional en venta de autos
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
publicidad
×