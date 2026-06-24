Altos costos frenan transmisión de partidos en restaurantes

Restauranteros de Matamoros enfrentan costos elevados para transmitir la Copa, lo que limita la afluencia de clientes y afecta sus ventas

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Matamoros, Arturo Medina, informó que los costos para transmitir los partidos de la Copa Internacional han representado un obstáculo para los restaurantes, lo que impacta directamente en sus ventas.

Explicó que, aunque existe un convenio con dos empresas retransmisoras, los afiliados cuentan apenas con un descuento aproximado del 7%, lo que sigue siendo elevado para muchos negocios. Detalló que el permiso para transmitir los 104 partidos tiene un costo cercano a los cinco mil pesos para establecimientos pequeños, lo que lleva a muchos propietarios a reconsiderar si les resulta viable hacer esta inversión.

Señaló que esta situación ha provocado que diversos restaurantes opten por no adquirir los derechos de transmisión, perdiendo así la oportunidad de atraer clientes durante uno de los eventos deportivos más importantes.

Medina agregó que en ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ya se han registrado acercamientos entre representantes del sector y las empresas encargadas de los derechos, aunque persisten las condiciones económicas que dificultan el acceso para muchos negocios.

Finalmente, reiteró que esta problemática limita la actividad en el sector restaurantero, ya que la falta de transmisión de los partidos reduce la afluencia de comensales y el consumo en los establecimientos.