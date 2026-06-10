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Tamaulipas

Cuestiona Reynosa altos costos para retransmitir el Mundial FIFA™

El edil señaló que las condiciones impuestas por los propietarios de los derechos de transmisión incluyen advertencias sobre posibles sanciones millonarias

  • 10
  • Junio
    2026

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, calificó como lamentables los elevados costos que deben cubrir los municipios para poder retransmitir los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en espacios públicos.

El edil señaló que las condiciones impuestas por los propietarios de los derechos de transmisión incluyen advertencias sobre posibles sanciones millonarias para quienes difundan los partidos sin cumplir con los requisitos establecidos, situación que, aseguró, provocó que algunos gobiernos municipales optaran por no realizar transmisiones debido a la imposibilidad de absorber esos gastos.

Peña Ortiz consideró que este esquema termina limitando el acceso de la población a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y afecta principalmente a ciudades con presupuestos más reducidos, que difícilmente pueden destinar recursos para este tipo de actividades.

Aunque Reynosa sí contará con la retransmisión de partidos del torneo internacional de fútbol, el presidente municipal evitó precisar cuánto dinero se destinará para cumplir con los requisitos exigidos por los propietarios de los derechos, un dato que dejó abiertas interrogantes sobre el monto de recursos públicos que se estarían utilizando para este fin.

El alcalde expresó su deseo de que en futuras ediciones de la justa deportiva se revisen estas condiciones, al considerar que el acceso a la fiesta más grande del fútbol no debería depender de costos que, en algunos casos, resultan inaccesibles para los gobiernos locales.

Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa, explicó que durante las negociaciones se les advirtió sobre multas que podrían alcanzar entre 30 y 50 millones de pesos para quienes retransmitieran los partidos utilizando señales distintas a las autorizadas, situación que, afirmó, llevó a numerosos alcaldes del país a desistir de realizar transmisiones públicas debido a los altos costos exigidos.

"Más allá de eso, lo primero que nos dijeron es que si no lo transmites con nosotros o sacas la señal de otro lugar, puedes llegar a acceder a multas de 30 o 50 millones de pesos, entonces muchos alcaldes de otros municipios con menos presupuesto, más chico, digamos, decidieron ni siquiera transmitirlo porque no te va a alcanzar nunca para poderlo hacer con ese tipo de precios y el día de hoy más que nada, las ciudades grandes del país tuvieron que acceder a ese tipo de situaciones que ojalá en la siguiente edición de la fiesta más grande del fútbol no se presenten, porque sí es muy lamentable".


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