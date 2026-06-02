Analizan ampliar atención sabatina en las Oficinas Fiscales

Luego de la respuesta positiva obtenida durante la apertura de la Oficina Fiscal de Reynosa el pasado sábado, autoridades estatales analizan implementar de manera más frecuente esquemas de atención durante los fines de semana para facilitar la realización de trámites a los contribuyentes.

El director de Oficinas Fiscales en Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, explicó que este plan piloto fue diseñado para beneficiar principalmente a ciudadanos que trabajan de lunes a viernes y que, por sus horarios laborales, tienen dificultades para acudir entre semana a realizar diversos trámites.

Destacó que la jornada especial registró una importante participación de contribuyentes, especialmente trabajadores de la industria maquiladora y de otros sectores productivos que aprovecharon el horario de atención de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

“Es para beneficiar a todos aquellos compañeros ciudadanos que trabajan en maquiladoras, que trabajan de lunes a viernes y les es imposible acudir entre semana, es por eso que hemos estado apoyándolos de esta manera”, señaló.

Ante los resultados obtenidos, el funcionario informó que ya se analizan mecanismos para establecer guardias laborales durante los fines de semana, con el propósito de ampliar las opciones de atención y permitir que más ciudadanos puedan mantenerse al corriente en sus obligaciones y trámites fiscales.

Olán Mendoza también reconoció el trabajo realizado por el personal de las Oficinas Fiscales, al considerar que este tipo de iniciativas fortalecen la atención ciudadana y acercan los servicios gubernamentales a la población.

“Muchas gracias a todo el equipo de Oficinas Fiscales que han estado apoyando estas iniciativas para atender a la gente con oficinas de puertas abiertas y sirviendo con toda honestidad y transparencia”, expresó.

Las autoridades estatales prevén continuar evaluando los resultados del programa para determinar la viabilidad de extender este esquema de atención en beneficio de un mayor número de contribuyentes.

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