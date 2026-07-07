Ex obreros de Hules Mexicanos amenazan con radicalizar protestas

Tras casi 40 años sin resolver su reclamo por participaciones accionarias, los extrabajadores analizan bloqueos y manifestaciones para exigir respuesta federal

Tras más de 38 años de exigir el pago de las participaciones accionarias que aseguran les corresponden, ex trabajadores de la extinta empresa Hules Mexicanos analizan endurecer sus protestas ante la falta de respuesta del Gobierno Federal, incluyendo acciones como bloquear la avenida de la Industria, retomar una huelga de hambre e incluso manifestarse desnudos en la vía pública.

El representante de los ex trabajadores, Víctor Jiménez Galindo, informó que, aunque en meses recientes fueron recibidos por autoridades del Gobierno de Tamaulipas, el conflicto continúa sin avances sustanciales debido a que la Federación no ha respondido a las gestiones realizadas para atender el caso.

Recordó que, tras una audiencia de casi tres horas con funcionarios estatales, se solicitó formalmente la intervención de la Secretaría de Gobernación para que el expediente fuera revisado a nivel federal, al considerar que es esa instancia la competente para resolver el conflicto.

Explicó que el Gobierno del Estado envió desde marzo una petición oficial a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sin que hasta el momento exista una respuesta.

"Nos escucharon, pero no hay un avance sustancial, lo único que estamos pidiendo es que se nos abran las puertas de la Federación para que nuestro caso sea atendido y resuelto", expresó.

Jiménez Galindo señaló que el movimiento está integrado por alrededor de 600 extrabajadores directamente afectados, de los cuales, afirmó, 238 ya fallecieron sin recibir una solución a sus reclamos.

Indicó que el paso del tiempo ha reducido considerablemente al grupo de manifestantes, ya que muchos de los extrabajadores son adultos mayores con problemas de salud, situación que ha incrementado la urgencia de obtener una respuesta.

Ante este escenario, adelantó que en la próxima asamblea del movimiento definirán las acciones de presión que emprenderán, entre ellas bloquear la avenida de la Industria, reinstalar la huelga de hambre que iniciaron en enero de este año o realizar una protesta desnudándose en espacios públicos.

Aclaró que ninguna de estas medidas busca ser una amenaza, sino un recurso para llamar la atención de las autoridades federales.

"No nos retiraríamos hasta que exista una fecha y hora para ser recibidos por la Presidenta de la República o por la Secretaría de Gobernación", sostuvo.

El representante insistió en que desde 1988 los extrabajadores han presentado denuncias y recursos legales para reclamar sus derechos, por lo que rechazó cualquier argumento relacionado con la prescripción del caso, al asegurar que el retraso en su resolución ha sido responsabilidad de las propias autoridades.

Finalmente, reiteró el llamado al Gobierno Federal para que atienda un conflicto que, aseguró, ha permanecido sin solución durante casi cuatro décadas, en la que piden participaciones accionarias de las empresas que han sucedido a Hules Mexicanos, lo que no se ha cumplido y que ha afectado a cientos de familias de extrabajadores de esta empresa.