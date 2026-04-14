Analizan crear nuevas rutas de transporte en el sur de Tamaulipas

Ante el crecimiento comercial y la expansión urbana en la zona sur del estado, autoridades del transporte público analizan la creación de nuevas rutas que conecten sectores estratégicos como Nuevo Madero con el centro de Altamira.

Jorge Luna Loya, director de Transporte Público en el municipio de Altamira, explicó que ya existe una solicitud formal en trámite ante el Gobierno del Estado para establecer una nueva ruta que atienda la demanda de movilidad en esta zona, aunque aún no se ha definido su aprobación. Ya que estas gestiones deben realizarse a través de la autoridad estatal, encargada de regular las rutas y concesiones del transporte.

Detalló que, ante el desarrollo de plazas comerciales y la llegada de nuevas empresas, y la proyección de construcción de un nuevo hotel de grandes dimensiones, se proyecta la necesidad de al menos tres nuevas rutas: Nuevo Madero-Altamira, Acapulquito-Altamira y Tampico-Altamira.

Estas propuestas se encuentran en etapa de análisis y diálogo con concesionarios, con el objetivo de evitar duplicidad de recorridos y garantizar un servicio eficiente.

"Estamos en pláticas constantes y motivando a los prestadores del servicio para que apuesten por estas nuevas rutas, sobre todo en zonas donde se están abriendo comercios y habrá mayor flujo de usuarios", señaló.

Reconoció que uno de los principales retos es cumplir con la normatividad vigente, así como garantizar que las unidades y operadores cumplan con los estándares requeridos; ya que actualmente entre el 80 y 90 por ciento del parque vehicular se encuentra actualizado, aunque aún existen unidades en condiciones limitadas, que requieren mantenimiento, y que continúan prestando servicio.

Asimismo, destacó que el transporte público ha logrado mantener cobertura incluso en colonias de reciente creación, donde todavía se carece de infraestructura básica como pavimentación o drenaje.

Señalando que cualquier proyecto de modernización o implementación de transporte rápido, dependerá de la coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios, particularmente en temas de vialidad, con el fin de mejorar la movilidad y responder a la demanda de la población.

Comentarios