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Tamaulipas

Analizan ampliar beneficios fiscales para dueños de vehículos

Tamaulipas evalúa la ampliación del periodo para acceder a diversos estímulos fiscales enfocados en el apoyo a la economía de las familias tamaulipecas

  • 25
  • Mayo
    2026

El Secretario de Finanzas del estado, Carlos Irán Ramírez González, dio a conocer que el gobierno estatal evalúa la ampliación del periodo para acceder a diversos estímulos fiscales enfocados en el apoyo a la economía de las familias tamaulipecas.

De acuerdo con el funcionario, la decisión final se anunciará en las próximas horas, con el objetivo de mantener vigentes los descuentos que benefician directamente a los propietarios de automóviles y motocicletas. 

Actualmente, el programa contempla un 30% de descuento para contribuyentes cumplidos en el pago de derechos de control vehicular, así como un 50% de descuento destinado a los concesionarios del transporte público.

"Siempre estamos buscando maneras de ayudar a los bolsillos de todas y todos los tamaulipecos, estamos en constante trabajo", enfatizó Ramírez González, destacando que el análisis busca dar continuidad a estos apoyos tras una evaluación positiva de la respuesta ciudadana.

Cabe recordar que, durante el año pasado, se registraron más de 500 mil trámites vehiculares. Asimismo, la Secretaría de Finanzas informó que, al cierre del primer trimestre de 2026, se ha logrado una recaudación de 5 mil millones de pesos, cifra que engloba el pago de productos, derechos y diversas contribuciones estatales.


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