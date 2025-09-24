Cerrar X
Anuncia Consulado en Nuevo Laredo aumento de permisos i-94

El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo dio a conocer un aumento en el precio de los permisos i-94, que pasarán de seis dólares a 30 dólares

  • 24
  • Septiembre
    2025

El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo dio a conocer un aumento en el precio de los permisos i-94, que pasarán de seis dólares a 30 dólares cada uno a partir del 30 de septiembre.

En sus redes sociales, el consulado dio a conocer la información para que, quienes quieran tramitar este permiso, preparen la cuota que aplicará desde el último día de este mes.

“Aviso importante sobre el permiso I-94: Nuevas tarifas a partir del 30 de septiembre del 2025”, indica el aviso publicado por la sede diplomática.

Este documento se requiere para los turistas que quieran viajar más allá de la zona fronteriza, que en Texas es la milla 25, para introducirse a Estados Unidos, o permanecer más de 30 días en el país.

Actualmente estos permisos tienen un costo de seis dólares, y se expiden en los puentes internacionales, e igualmente el trámite se puede hacer en línea.

Tienen una vigencia de seis meses cada uno, y no se informó sobre ningún otro cambio.

En las redes sociales del Consulado los usuarios preguntaron sobre el costo de las visas láser, si tendrán un incremento, pero no hubo respuesta. 

Para más detalles sobre la nueva tarifa del formulario i-94, pueden acceder al siguiente enlace: https://ow.ly/eCh850X1vco


