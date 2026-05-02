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Tamaulipas

Arranca Tamaulipas selección electoral rumbo al 2027

El INE abrió la convocatoria para integrar el consejo local en Tamaulipas rumbo a las elecciones de 2027; el registro estará disponible del 1 al 15 de mayo

  • 02
  • Mayo
    2026

El Instituto Nacional Electoral inició en Tamaulipas el proceso de selección de consejeros locales con miras a las elecciones de 2027, en las que se renovarán diputaciones locales, presidencias municipales y cargos federales. 

La convocatoria, abierta desde el 1 de mayo, busca integrar con anticipación los órganos responsables de la organización electoral en la entidad.

De acuerdo con el vocal ejecutivo del INE en la entidad, Manuel Moncada Fuentes, existen cinco vacantes en el consejo local, de las cuales cuatro están destinadas a mujeres y una se asignará bajo criterio de paridad de género. 

El registro de aspirantes estará disponible hasta el 15 de mayo a través del portal oficial del instituto, donde los interesados deberán cargar su documentación y posteriormente acudir a un módulo para validar la información.

El proceso contempla una fase de revisión y evaluación de perfiles para garantizar que los seleccionados cumplan con los requisitos legales y cuenten con las capacidades necesarias para el cargo. 

Los resultados se darán a conocer en agosto, previo al arranque formal del proceso electoral en septiembre, conforme al calendario establecido por la legislación vigente.


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