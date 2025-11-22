Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T090929_182_2501a2082e
Tamaulipas

Arranca oficialmente temporada de Caza de Venado Cola Blanca

Tamaulipas dio arranque formal a la temporada de caza de venado cola blanca la cual se extenderá hasta la primera semana de febrero de 2026

  • 22
  • Noviembre
    2025

La Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas dio arranque formal a la temporada de caza de venado cola blanca la cual se extenderá hasta la primera semana de febrero de 2026. 

El vocal ejecutivo, Luis Eduardo García Reyes, informó que esta temporada arrancó con una importante participación de cazadores nacionales y extranjeros, especialmente de Estados Unidos, atraídos por la calidad de los campos y la abundancia de ejemplares en Tamaulipas.

En la temporada 2025, Tamaulipas se ha consolidado como el líder nacional en turismo cinegético (caza deportiva) de venado cola blanca, gracias a sus extensas áreas naturales y diversidad de especies. 

144fef27-27df-4469-8f2a-bafe5c8a510d.jfif

Tan solo en la zona de Nuevo Laredo, en el 2024 se registró una derrama económica de alrededor de 15 millones de dólares(aproximadamente 250 millones de pesos, con un registro superior a los 3 mil participantes. 

“Hay muy buenas expectativas en Tamaulipas para este 2025 respecto a la temporada de caza de venado o la blanca”,  dijo García Reyes. 

En Tamaulipas existen más de 1,800 unidades registradas para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA). 

Estas UMA incluyen los predios o ranchos destinados a la cacería (cinegéticos), muchos de los cuales se enfocan en el venado cola blanca. 

Con esta actividad deportiva, la entidad se consolida como un referente nacional en turismo cinegético, combinando deporte, conservación y desarrollo económico local.

234d2e98-cd78-4a95-baa3-3fcf8018c85f.jfif

Ingresos que representa la cacería

Ingresos directos: Los cazadores pagan por los servicios de los ranchos, incluyendo el precio de la cacería que puede rondar los $35,000 pesos por persona en algunos casos

Gastos indirectos: La temporada también impulsa la economía local a través de gastos en

  • Combustible y transporte
  • Hospedaje y alimentos en hoteles y restaurantes.
  • Contratación de guías locales.
  • Servicios de taxidermia para los trofeos.

La Comisión trabaja en coordinación con las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) para garantizar la sustentabilidad y conservación de la actividad cinegética.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_23_T103145_675_33f722e4cd
'Wicked: For Good' rompe récords y lidera la taquilla mundial
Luztopia_251de20c3a
¡Ya se siente Navidad! Inaugura Samuel García Luztopía 2025
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_5ceb0a25ab
Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga Mx Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_80_408245ee1a
Destaca Nuevo León como caso de innovación digital en Gov3 Summit
EH_DOS_FOTOS_2025_11_23_T151925_245_1b7ecb326b
Vinculan a proceso a joven por abuso de menor en Coahuila
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×