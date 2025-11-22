Arranca oficialmente temporada de Caza de Venado Cola Blanca

La Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas dio arranque formal a la temporada de caza de venado cola blanca la cual se extenderá hasta la primera semana de febrero de 2026.

El vocal ejecutivo, Luis Eduardo García Reyes, informó que esta temporada arrancó con una importante participación de cazadores nacionales y extranjeros, especialmente de Estados Unidos, atraídos por la calidad de los campos y la abundancia de ejemplares en Tamaulipas.

En la temporada 2025, Tamaulipas se ha consolidado como el líder nacional en turismo cinegético (caza deportiva) de venado cola blanca, gracias a sus extensas áreas naturales y diversidad de especies.

Tan solo en la zona de Nuevo Laredo, en el 2024 se registró una derrama económica de alrededor de 15 millones de dólares(aproximadamente 250 millones de pesos, con un registro superior a los 3 mil participantes.

“Hay muy buenas expectativas en Tamaulipas para este 2025 respecto a la temporada de caza de venado o la blanca”, dijo García Reyes.

En Tamaulipas existen más de 1,800 unidades registradas para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA).

Estas UMA incluyen los predios o ranchos destinados a la cacería (cinegéticos), muchos de los cuales se enfocan en el venado cola blanca.

Con esta actividad deportiva, la entidad se consolida como un referente nacional en turismo cinegético, combinando deporte, conservación y desarrollo económico local.

Ingresos que representa la cacería

Ingresos directos: Los cazadores pagan por los servicios de los ranchos, incluyendo el precio de la cacería que puede rondar los $35,000 pesos por persona en algunos casos

Gastos indirectos: La temporada también impulsa la economía local a través de gastos en

Combustible y transporte

Hospedaje y alimentos en hoteles y restaurantes.

Contratación de guías locales.

Servicios de taxidermia para los trofeos.

La Comisión trabaja en coordinación con las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) para garantizar la sustentabilidad y conservación de la actividad cinegética.

