Asegura FGR dos negocios en centro de Matamoros

Este tipo de acciones han encendido la preocupación en el comercio local, ya que el aseguramiento de establecimientos impacta en la pérdida de empleos

Una fuerte movilización de autoridades federales se registró durante la madrugada de este miércoles en la zona centro de Matamoros, luego de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaran a cabo un operativo en el que aseguraron dos establecimientos comerciales.

Uno de los negocios intervenidos corresponde a una tienda de ropa ubicada en la zona peatonal, entre las calles Sexta y Séptima, donde, de acuerdo con versiones extraoficiales, los agentes federales retiraron candados y sistemas de videovigilancia para poder ingresar al inmueble, asegurando presuntamente diversa mercancía.

El segundo establecimiento asegurado es una tienda dedicada a la venta de artículos de origen chino, también en el primer cuadro de la ciudad, lo que generó sorpresa entre comerciantes del sector.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido información oficial sobre las causas del operativo ni ha confirmado el motivo del aseguramiento, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los propietarios de negocios y trabajadores de la zona.

Impacta en pérdida de empleos y afecta a decenas de familia

Este tipo de acciones, sumadas al panorama económico actual, han encendido la preocupación en el comercio local, ya que el cierre o aseguramiento de establecimientos impacta directamente en la pérdida de empleos y afecta a decenas de familias que dependen de estas fuentes de ingreso, contribuyendo a que la crisis de desempleo en Matamoros continúe en aumento.

Se espera que en las próximas horas la autoridad federal brinde detalles sobre los resultados del operativo y esclarezca la situación jurídica de ambos negocios.