Ejército asegura arsenal durante patrullajes en Matamoros

Autoridades aseguraron un fusil Barret calibre .50, nueve armas largas, más de mil cartuchos, cargadores, un vehículo y equipo táctico

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un fusil Barret calibre .50, nueve armas largas, más de mil cartuchos, cargadores, un vehículo y equipo táctico durante un operativo realizado en Matamoros, Tamaulipas, como parte de las acciones de vigilancia contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Las Comandancias de la IV Región Militar y de la 8/a. Zona Militar informaron que el aseguramiento ocurrió el pasado 11 de julio, cuando personal del Ejército Mexicano realizaba patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Matamoros.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el operativo fueron localizadas y aseguradas diversas armas, municiones y equipo presuntamente relacionado con actividades delictivas.

Entre lo asegurado destacan un fusil Barret calibre .50, considerado un arma de alto poder, así como nueve armas largas, 51 cargadores de diferentes calibres, 1,071 cartuchos útiles, un vehículo y diverso equipo táctico.

Material asegurado quedó a disposición de la FGR

Todo el armamento y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Matamoros, para integrar la carpeta de investigación correspondiente y realizar los peritajes que permitan determinar su procedencia y posible relación con hechos delictivos.

Las autoridades señalaron que el aseguramiento forma parte de los operativos permanentes que realizan las Fuerzas Armadas en distintos municipios de Tamaulipas para inhibir las actividades de grupos delictivos.

Operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Las Comandancias militares indicaron que estas acciones se desarrollan en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mediante patrullajes preventivos y labores de reconocimiento terrestre en zonas consideradas prioritarias.

Asimismo, destacaron que las operaciones se efectuaron con apego al marco legal vigente y con respeto a los derechos humanos, conforme a los protocolos establecidos para las fuerzas de seguridad.

Fuerzas Armadas reiteran acciones contra la delincuencia

En el comunicado oficial, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional reiteraron su compromiso de colaborar en las acciones del Gobierno de México para combatir a la delincuencia organizada y fortalecer las condiciones de seguridad en el país.

Las instituciones señalaron que este tipo de aseguramientos buscan retirar armamento de circulación, reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos y contribuir a preservar el orden público en Tamaulipas.

Las investigaciones continuarán bajo la conducción de la Fiscalía General de la República, que determinará el origen del armamento y las acciones legales derivadas del aseguramiento.

Para conocer más información sobre las acciones de seguridad en México, consulta la cobertura de info7.mx.