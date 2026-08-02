Aseguran 45 ponchallantas en carretera de Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron 45 ponchallantas en la Carretera Federal 101, en Jiménez, Tamaulipas. Un sospechoso huyó y no hubo detenidos

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Durante un patrullaje sobre la Carretera Federal 101, elementos de la Guardia Estatal localizaron y aseguraron 45 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas a la altura del kilómetro 83, en el municipio de Jiménez.

Los policías detectaron a un hombre vestido con camuflaje; al percatarse de la presencia policial, huyó hacia la maleza dejando abandonados una bolsa y una cubeta blanca que contenían los objetos, diseñados para dañar neumáticos.

El material fue asegurado y puesto a disposición de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), que atenderá las indagatorias correspondientes.

Las autoridades policiales reportaron que la persona la persona deambulaba sin acompañantes, pero que inmediatamente se dio a la fuga sin logar darle alcance.

Durante los hechos no se reportaron detenidos durante el operativo.