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Coahuila

Aseguran 30 mil litros de diésel en la carretera Torreón-Saltillo

Las fuerzas de seguridad localizaron y aseguraron un tractocamión marca Kenworth de color blanco, así como dos autotanques.

  • 08
  • Junio
    2026

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República aseguraron 30 mil litros de hidrocarburo, presuntamente diésel, durante un operativo realizado sobre la carretera Torreón-Saltillo, como parte de las acciones para combatir el robo de combustibles.


De acuerdo con información proporcionada por las comandancias de la XI Región Militar y la 6/a Zona Militar, el aseguramiento se llevó a cabo el pasado 4 de junio, luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima que alertó sobre actividades sospechosas en la zona.


Durante la intervención, las fuerzas de seguridad localizaron y aseguraron un tractocamión marca Kenworth de color blanco, así como dos autotanques que contenían aproximadamente 30 mil litros de hidrocarburo.


Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Saltillo, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del combustible y deslindar responsabilidades.


Las autoridades militares señalaron que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y del Plan Conjunto del Gobierno Federal para combatir el robo de hidrocarburos en el país.


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